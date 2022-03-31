Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) презентовал доклад о населении Земли в 2022 году. Общая численность жителей планеты составляет 7 млрд 954 млн, из них дети от 0 до 14 лет составляют 25%, население в возрасте от 15 до 64 лет — 65%, люди в возрасте 65 лет и старше — 10%.

Карта населённости Земли. Тёмно-голубым цветом отмечены самые густонаселённые страны, светло-голубым — наименее населённые.

Согласно данным доклада, среднегодовой темп прироста населения в мире в 2020—2025 годах составляет 1%.

При этом в более развитых регионах (страны Европы, Северной Америки, Австралия, Новая Зеландия, Япония) он равен всего 0,1%, в менее развитых (регионы Африки, Азии (исключая Японию), Латинской Америки и Карибского бассейна, Меланезия, Микронезия и Полинезия) — 1,1% и в наименее развитых (46 стран) — 2,2%. Разница в темпах прироста между наиболее и наименее развитыми регионами — 22 раза.

Карта, демонстрирующая темпы ежегодного прироста населения. Тёмно-голубым цветом отмечены страны с самыми высокими темпами ежегодного прироста населения, светло-голубым — страны с самыми низкими темпами ежегодного прироста населения.

Количество населения в наиболее развитых регионах составляет 1 млрд 277 млн, в менее развитых — 6 млрд 677 млн, в наименее развитых — 1 млрд 107 млн.

Суммарные коэффициенты рождаемости в 3 регионах — 1,6, 2,5 и 3,8 соответственно.

Материнское здоровье

В мире в 82 случаях из 100 роды протекают в присутствии квалифицированного медицинского персонала. Однако этот показатель значительно различается: в наиболее развитых регионах этот показатель составляет 99%, в менее развитых — 81%, в наименее развитых — 65%.

При этом коэффициент материнской смертности в регионах мира составляет соответственно 12, 232 и 415 случаев на 100 тысяч живорождений. Разница между коэффициентами в наиболее и наименее развитых регионах составляет 37,5 раза.

Планирование семьи

Среди женщин 15−49 лет в мире 77% используют современные методы контрацепции (подробнее о методах контрацепции — на сайте Всемирной организации здравоохранения).

В 2020 году ООН сообщала, что из проживающих в мире 1,9 млрд женщин репродуктивного возраста (15−49 лет) в услугах в области планирования семьи нуждается 1,1 млрд женщин. Из них каким-либо средством контрацепции пользуются 842 миллиона, а 270 миллионов не имеют доступа к необходимым им контрацептивам.

Доля женщин, имеющих возможность принимать решение по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав, в мире составляет 57%.

В 2020 году количество новых случаев ВИЧ на 1000 неинфицированных человек населения по регионам составило 0,14, 0,2 и 0,44 соответственно.

Образование

По состоянию на 2020 год уровень охвата образованием в мире составил 91% (начальное), 84% (неполное среднее образование), 66% (полное среднее образование). Разрыв между странами, входящие в 3 группы, очень значительный. В наиболее развитых регионах эти показатели составляют соответственно 99, 98 и 95%, в менее развитых — 90, 82, 63% соответственно, в наименее развитых — 83, 66, 44%. Для двух последних групп характерен неравный охват образованием мальчиков и девочек, со снижением доли девочек.

Ожидаемая продолжительность жизни

У мужчин ожидаемая продолжительность жизни составляет 71 год, у женщин — 76 лет. При этом существует значительный разрыв по этому показателю между наиболее развитыми регионами (77 лет у мужчин и 83 года у женщин), менее развитыми регионами (70 лет у мужчин и 74 года у женщин) и наименее развитыми регионами (64 года у мужчин и 68 лет у женщин).

Вредоносные практики

В 2020—2025 годах в среднем в мире родят 40 из 1000 девочек в возрасте от 15 до 19 лет. В наиболее развитых регионах этот показатель равен 11 на 1000, в менее развитых — 44 на 1000 и в наименее развитых — 88 на 1000. В 2005—2020 годах в мире в 26% случаев в брак вступил ребёнок (до 18 лет).

В 2018 году число случаев насилия со стороны интимного партнёра в наименее развитых регионах составило 22% (за последние 12 месяцев), тогда как в странах более и менее развитых регионов мира эти случаи отсутствовали. В 2005—2020 годах в наименее развитых регионах случаи детских браков в возрасте до 18 лет составили 38%. Там же среди девочек от 15 до 19 лет распространённость случаев увечья половых органов составила 46% случаев, в странах двух других групп такие случаи не зафиксированы.

Данные по Узбекистану в докладе

В Узбекистане по состоянию на 2022 год проживают 34,4 млн человек, ежегодный темп прироста населения составляет 1,2%. Количество детей в возрасте от 0 до 14 лет — 29%, люди в возрасте от 15 до 64 лет составляют 66%, в возрасте 65 лет и старше — 5%.

Суммарный коэффициент рождаемости — 2,3. Материнская смертность составляет 29 случаев на 100 тысяч живорождений (по данным 2017 года), количество родов в присутствии квалифицированного медперсонала в 2004—2020 годах — 100%.

У мужчин ожидаемая продолжительность жизни составляет 70 лет, у женщин — 74 года.

Число случаев родов среди девочек 15−19 лет составило 19 случаев на 1000 девочек (2004−2020 годы). Количество браков в возрасте до 18 лет — 7% (2005−2020 годы). Число нежелательных беременностей у женщин в возрасте от 15 до 49 лет составляет 29 случаев на 1000 (2015−2019 годы).

Охват образованием составляет: 99% — начальным образованием, 99% — неполным средним образованием, 86% — полным средним образованием (2010−2020 годы).