Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. на совещании 31 марта поставил задачу по интеграции отечественных предприятий в производственные цепочки зарубежных компаний.

Он отметил, что на недавнем Ташкентском инвестиционном форуме были достигнуты «многомиллиардные контракты и договоренности». Многие иностранные предприниматели выступили с инициативой начать или развивать свой бизнес в Узбекистане.

Президент поручил ответственным руководителям в течение месяца провести переговоры с компаниями из Европы, Китая, Индии, Турции, Южной Кореи, Японии и начать практическую работу по интеграции в их производственные цепочки, активно привлекая к этой работе послов Узбекистана за рубежом.

Поручено также создать возможности и льготы для оптовых компаний в свободных экономических зонах и до 1 июля открыть в Навоийской, Самаркандской и Ташкентской областях, а до 1 сентября — в Бухарской и Сурхандарьинской областях оптово-торговые зоны, которые будут поставлять продукцию на рынки соседних стран.

По итогам форума предприниматель, основатель сети супермаркетов korzinka.uz Зафар Хашимов отмечал, что у Узбекистана сейчас есть уникальная возможность превратиться в региональный промышленно-торговый хаб на фоне ухода из России крупных компаний. «Интеграция в мировую экономику, привлечение инвестиций и технологий и решительный прорыв страны в XXI век никогда не был так реален и достижим, как сейчас», — заявил он.