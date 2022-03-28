По итогам Первого Ташкентского международного инвестиционного форума подписан пакет твёрдых контрактов и инвестиционных соглашений на сумму 7,8 млрд долларов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Достигнуты также предварительные договорённости по реализации проектов на сумму 3,5 млрд долларов.

Форум объединил на своей площадке более 2000 участников — инвесторов и гостей из 56 стран мира.

«Посредством форума правительство страны обозначило для международного делового сообщества вектор на последовательную работу по созданию максимально комфортных и привлекательных условий для инвесторов и всестороннему углублению взаимовыгодного партнёрства с зарубежными партнёрами и международными организациями», — говорится в сообщении.

В рамках панельных сессий и мероприятий форума были рассмотрены результаты социально-экономического реформирования Узбекистана, а также приоритетные направления его дальнейшего развития, перспективы развития региональных и глобальных торговых связей, механизмы привлечения инвестиций, либерализации торговли и повышения конкурентоспособности национальной экономики, шаги по индустриализации страны и ориентированию промышленности на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, меры по трансформации энергетики и переходу на альтернативные источники энергии, вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности стран региона и повышение их транзитного потенциала.

Представители правительственных, деловых и экспертных кругов обсудили механизмы восстановления и стимулирования ускоренного развития экономической активности в постковидный период, сокращения бедности, регулирования денежно-кредитной политики, поддержки бизнеса, развития банковской сферы и финансового рынка.

На полях форума были проведены заседание межправительственной комиссии в сфере торговли, экономики, науки и технологий, культуры, спорта и молодёжи между Узбекистаном и Саудовской Аравией, узбекско-китайский инвестиционный форум «Промышленная кооперация. Новые возможности», а также страновая платформа по Узбекистану, в которой приняли участие руководители международных финансовых институтов, иностранных правительственных финансовых организаций и партнёров по развитию.

«Ожидается, что Форум станет постоянно действующей платформой для привлечения иностранных инвестиций и современных технологий в экономику как Узбекистана, так и всего региона Центральной Азии, а также выявления сфер взаимных интересов для налаживания прямых связей между предпринимателями региона и зарубежными деловыми кругами», — отмечается в сообщении.