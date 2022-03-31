В Tashkent INDEX прошли праздничные мероприятия по случаю открытия первого этапа масштабного торгово-производственного комплекса.





Праздничные мероприятия проходили три дня — 27, 28 и 29 марта. На протяжении трех дней гостей Tashkent INDEX сопровождали концерты с участием звезд узбекской эстрады, выступления юмористов, фокусников и аниматоров, праздничные угощения.

27 марта состоялось официальное открытие Tashkent INDEX с участием представителей хокимиятов Ташкента и Янгихаётского района и предпринимателей из числа резидентов комплекса.

В первый день мероприятия состоялась церемония вручения ключей владельцам коммерческих и производственных помещений. Также 27 марта были подведены итоги розыгрыша «Поездка на Мальдивские острова при покупке помещений в Tashkent INDEX». По окончании официальной части мероприятия перед гостями выступили Юлдуз Усманова, Умидахон, Шохруххон, Афруза и другие известные исполнители.





28 и 29 марта празднование открытия Tashkent INDEX продолжилось выступлениями Мунисы Ризаевой, Шохруха, Тохира Садыкова, Зиёды, группы Benom, ВИА «Мароканд», коллективов Million и Dizayn.

В общей сложности праздничные мероприятия в честь открытия Tashkent INDEX посетили несколько десятков тысяч гостей.





На первом этапе проекта Tashkent INDEX открылись следующие объекты:

косметические, текстильные, продуктовые и универсальные магазины;

первый блок с точками общественного питания;

производственные помещения;

гостиница;

экспоцентр.

Гости Tashkent INDEX по достоинству оценили масштаб комплекса и наличие всех удобств для комфортного шопинга и досуга.





«Очень рады, что в нашем районе появился такой проект», «Tashkent INDEX поражает своими масштабами», «здесь очень много магазинов, будет удобно совершать покупки» — такие отзывы о Tashkent INDEX оставили первые посетители комплекса.

Предприниматели, открывшие первые магазины и производственные предприятия в Tashkent INDEX, отметили наличие развитой инфраструктуры для производства, торговли и экспорта продукции. Резиденты комплекса выразили уверенность в том, что Tashkent INDEX станет площадкой для развития их бизнеса.





О Tashkent INDEX

Tashkent INDEX — это крупный индустриальный бизнес-парк площадью 72 га в Янгихаётском районе Ташкента. На территории масштабного комплекса располагаются производственные помещения, более 3000 магазинов, помещения для малого бизнеса, рестораны и фудкорты, экспоцентр, гостиница, логистический центр и множество других объектов.

Для удобства посетителей запущены бесплатные автобусные маршруты, которые довезут до Tashkent INDEX из нескольких точек Ташкента. Теперь у гостей комплекса появилась возможность доехать до Tashkent INDEX бесплатно и легко.

Узнать подробную информацию о Tashkent INDEX можно по телефону информационного центра и в социальных сетях.

Телефоны информационного центра: (+998) 99−332−33−33, (+998) 55−900−99−99.

Адрес: Янгихаётский р-н, ул. Софдил.

Сайт: tashindex.mimar.uz

Telegram: t.me/tashkentindexuz

Facebook: fb.com/tashkentindex

Instagram: @tashkentindex

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