Modern Sergeli — жилой комплекс в центре Сергелийского района с уютными домами и пышными зелеными садами вокруг. ЖК Modern Sergeli выполнен в футуристическом стиле, а на его территории будут располагаться современные торгово-развлекательные центры.





При строительстве ЖК Modern Sergeli используются передовые архитектурные и строительные технологии Европы.





В комплексе будут созданы все необходимые условия для удобства жителей: по два лифта, два подземных паркинга на 940 мест, широкие и зеленые аллеи, экосад площадью 1,5 га, спортивные площадки, крытый и открытый бассейны, уютная детская площадка и многое другое.





У инвестиций в недвижимость есть преимущество, так как стоимость жилья будет расти с годами. С Modern Sergeli инвестиция станет еще более выгодной — при 100-процентной оплате приобрести квартиру в жилом комплексе можно со скидкой до 15%.

Телефон: (+998) 71−203−77−79.

Офис продаж работает с 09:00 до 20:00 без выходных.

Адрес: Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели, 23.

Ориентир: Сергелийский авторынок.

Сайт: modernsergeli.uz

Instagram: @modernsergeli.uz

Telegram: t.me/modernsergeli_uz

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