Единый общереспубликанский процессинговый центр (ЕОПЦ) 30 марта представил новую услугу, позволяющую банкам выпускать пластиковые карты Uzcard для своих клиентов «моментально», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Речь идет о выпуске эмбосированных карт Uzcard с поддержкой бесконтактной оплаты по технологии NFC. Процесс эмбоссирования нового типа карт на оборудовании модели Entrust Datacard 840CE компании Entrust показали участникам в ходе мероприятия. У этих карт также будут другие первые цифры в нумерации — 5614 вместо 8600.

Представители UZCARD рассказали об услуге по распределённой эмиссии пластиковых карт, которую компания предлагает своим банкам-участникам, позволяющей организовать «моментальный» выпуск карт в отделениях банков.

При этом было отмечено, что процесс персонализации с момента обращения клиента в банк до выпуска и активации карты занимает порядка 5 минут. «Иными словами, человеку больше не нужно приходить дважды в банк для оформления и получения карты, клиент может сразу же в день обращения забрать свою карту Uzcard и начать проводить финансовые операции», — пояснили в компании.

В ЕОПЦ заявили, что продолжат развивать терминальную инфраструктуру для приёма бесконтактных платежей и совершения других операций при использовании карт с технологией NFC. Этими же картами можно беспрепятственно оплачивать поездки в общественном транспорте в одно касание.