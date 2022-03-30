Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 29 марта в Ташкенте подписали рамочное межправительственное соглашение о развитии двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Минобороны. Как мы уже писали, подписание состоялось в рамках официального визита в Узбекистан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Документ направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в военной сфере, развитие боевой подготовки, военного образования, а также оборонной промышленности, уточнили в Минобороны.

«Сегодня мы подписали новые соглашения в оборонной промышленности, и мы готовы поделиться с вами нашими ресурсами в оборонной промышленности. Достижения Турции в этой области уже известны», — сказал Реджеп Эрдоган во время брифинга для СМИ.