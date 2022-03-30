За последние недели рубль в России заметно укрепился к доллару и евро. Российская валюта достигла своих исторических максимумов 9 марта на уровне 120 рублей за доллар и 127 рублей за евро по итогам торгов на Московской бирже, но уже с 10 марта наблюдался устойчивый рост. На 29 марта иностранные валюты ослабли до 85,2 (-29%) и 95,5 (-26%) рублей соответственно.

«Ведомости» напомнили, что в ответ на жесткие санкции западных стран, а также на фоне девальвации российской валюты в России месяц назад начали вводить валютный контроль, а также контроль за движением капитала:

все российские компании-экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке в течение трех дней с момента ее зачисления;

зарубежные инвесторы сейчас не могут торговать на российском рынке, а также получать дивиденды или купоны по бумагам;

россиянам запрещено вывозить более 10 тысяч долларов из страны;

сумма безналичного перевода за рубеж другому человеку ограничена 5000 долларами в месяц;

российские резиденты не могут зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках и брокерах;

купить в банках наличную иностранную валюту нельзя как минимум до сентября, а с валютного вклада, открытого до 8 марта, можно получить не более 10 тысяч долларов суммарно.

Экономист, директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой в интервью Meduza объяснил причины укрепления рубля. По его словам, сейчас на рынке достаточно низкие обороты валюты, поскольку большое количество участников ушло — нерезиденты, часть населения, компании, импортёры.

Эксперт отметил, что условия для роста рубля были с самого начала созданы требованием по продаже 80% валютной выручки и другими ограничениям по финансовым операциям.

«То есть если даже энергетический экспорт чуть-чуть просел в объемах, то цены на сырье с лихвой это компенсируют — и это плюс. Экспортная выручка более стабильна, чем импорт, который на фоне неопределенности очень резко сократился — из-за логистики, из-за проблем с транспортом, с платежами. Компании-импортеры продавали, скорее, просто запасы товаров, которые были, не имея возможности в полной мере закупать новые партии», — заявил он.

Дмитрий Полевой также отметил, что из-за ухода или приостановки деятельности ряда компаний в России сильно сократился импорт. Профицит торгового баланса (экспорт больше, чем импорт) также поддерживает рубль.

Он указал, что были большие объемы потоков между компаниями, когда западные компании кредитовали локальные (российские) «дочки», которые зарабатывали и часть прибыли репатриировали на Запад.

«В этом году от российских компаний инвесторы ожидали очень большие дивиденды, сейчас многие их либо сократят, либо вообще отменят. Эти потоки теперь в значительной степени закрыты. Нерезидентов на рынке акций и облигаций нет, они валюту выводить не могут. Вся эта комбинация факторов играет исключительно в пользу роста рубля», — объяснил экономист.

Дмитрий Полевой назвал идею продажи газа за рубли «информационным шумом», который не является ключевым фактором укрепления российской валюты.

Он также предполагает, что правительство и экономической блок страны могут и дальше поддерживать укрепление рубля, чтобы сбить инфляцию и чтобы политика импортозамещения проходила проще.

Помимо трёх основных факторов, которые поддерживают рубль, (падение импорта, конвертация экспортной выручки в рубли и валютный контроль Центробанка), на курс может влиять и стабилизация ситуации в банках.

«Еще есть важный момент, который может влиять — у нас стабилизировалась ситуация в банках. Население несет туда деньги, что косвенно показывает, что люди успокоились и панических настроений нет», — отметил эксперт.

Дмитрий Полевой считает, что новости о переговорах России и Украины, по итогам которых принято решение «кардинально сократить военную активность» на киевском направлении, могли ускорить укрепление рубля.

По его оценкам, диапазон 75−95 рублей за доллар в ближайшее время можно рассматривать в качестве реалистичного ориентира.

Главный экономист «ВТБ мои инвестиции» Григорий Жирнов считает, что ключевой причиной укрепления рубля сейчас является заметный приток валютной выручки по счету текущих операций, то есть экспортная выручка существенно превышает потребности импортеров в валюте. По консервативным оценкам ВТБ, профицит текущего счета (превышение экспорта над импортом без учета услуг и баланса доходов) в этом году составит около 150 млрд долларов.

Он также полагает, что некоторые экспортеры продают свои запасы иностранной валюты, опасаясь рисков блокировки валютных счетов.

Аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов в интервью «Ведомостям» заявил, что делать прогнозы крайне затруднительно, так как даже тот курс, который есть сейчас, не отражает реальных обстоятельств, поскольку на биржу не допускаются нерезиденты, многие активы были переведены в рубли, а короткие позиции запрещены. По его словам, можно ожидать рубля дороже 100 рублей за доллар и 120 рублей за евро. Когда откроются рынки капитала, а ограничения снимут, рубль может провалиться и значительно ниже, считает эксперт.

Финансист из Узбекистана Отабек Бакиров тоже считает, что курс российской валюты сегодня не отражается реальную ситуацию.

«Как долго может продолжаться эта политика? Политика ограниченного валютного режима может неделю, 10 дней или месяцами. Мы можем даже увидеть цифру 75 рублей за доллар в ближайшие недели. Однако надо признать, что это будет не рыночная стоимость рубля. От такой политики российская экономика страдает больше, чем от санкций», — заявил он.

По его мнению, ожидания резкого спада производства, дефицит товаров и истощения резервов подтолкнут инфляцию к очень высокому уровню.

«Условно для российского потребителя товар стоимостью 1 доллар стоит 150 рублей, хотя официально будет заявлено, что 1 доллар равен 75 рублям. То есть безработица и инфляция начнут наказывать россиян, а не курс доллара», — отметил он.

Рубль укрепляется и к суму





Источник: «Газета.uz» / Центральный банк Узбекистана

3 марта рубль впервые с сентября 2017 года упал ниже 100 сумов, а к 8 марта — до 79,89 сума. С тех пор российская валюта устойчиво укрепляется к суму. За три недели она выросла на 60% — до 136,08 сума на 31 марта. Примерно такой уровень был зафиксирован 23 февраля, за день до начала войны в Украине.

Центробанк не публикует ежедневную статистику по обменным операциям с иностранной валютой на регулярной основе, но 4 марта банки купили у населения валюту на 7,3 млн рублей и продали на 86,5 млн рублей. Днём ранее эти цифры составляли 5,4 млн и 60,1 млн рублей соответственно. На запрос «Газеты.uz» регулятор отказался предоставлять статистику за последующие дни.