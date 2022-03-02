Центральный банк Узбекистана в среду установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта.





По данным регулятора, курс сума к рублю за день укрепился на 15,38 сумов — до 99,73 сума за рубль. 24 февраля, в день, когда Россия начала военное вторжение в Украину, российская валюта торговалась по 136,41 сумов, но с тех пор подешевела к национальной валюте Узбекистана на 26,8%.

Согласно архиву курса валют ЦБ, курс рубля к суму опустился до двузначных значений впервые с 5 сентября 2017 года. Тогда в рамках либерализации валютной политики сум к рублю и другим иностранным валютам подешевел почти в 2 раза, пишет Spot.uz.





В тот день курс российской валюты поднялся на 68,73 сума и составил 139,91 сума. С тех пор рубль находился в коридоре 120−150 сумов, с редкими отклонениями.

На Мосбирже российская валюта продолжает девальвировать по отношению к доллару. 1 марта рубль закрыл торги на уровне 101,23 рубля за доллар. 2 марта курс доллара установил новый рекорд и достиг 110 рублей.

Как сообщает РБК, рубль слабеет даже на фоне роста цен на энергоносители. Биржевая цена газа на открытии торгов 2 марта на площадке ICE Futures взлетела выше 2200 долларов за тысячу кубометров. Также на сегодняшних торгах цена нефти марки Brent превысила 112 долларов впервые со 2 июля 2014 года и вплотную подошла к отметке 113 за баррель.

Из-за высокой волатильности рубля ряд банков Узбекистана приостановили приём денежных переводов из России, а Центробанк рекомендовал пользоваться альтернативными сервисами.

Во вторник стало известно, что Кабинет министров по поручению президента Шавката Мирзиёева подготовит план мер по смягчению негативных социально-экономических последствий «с учётом складывающейся ситуации в отдельных ключевых странах-торговых партнёрах Узбекистана».