Банк России установил ограничения на снятие наличных с валютных счетов россиян, сообщается на сайте регулятора. Они будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Клиенты российских банков теперь смогут снять до 10 тысяч долларов с валютных вкладов, остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи.

«В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах вне зависимости от валюты счёта. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи», — говорится в сообщении.

В течение вышеуказанного срока банки не будут продавать наличную валюту гражданам, сообщили в ЦБ. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объёме.

В Центробанке отметили, что клиенты могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах, все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счёт или вклад. Условия по вкладу или счёту не меняются, добавили в ЦБ. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

Клиенты российских банков также смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.