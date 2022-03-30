На рынке Узбекистана повсеместно встречается контрафактная (поддельная) продукция не только зарубежных, но и отечественных производителей. Покупатели получают некачественный товар, а производители Узбекистана несут репутационные и финансовые потери. Руководители крупных предприятий — директор компании-производителя спортивной одежды Buka Boxing Отабек Анваров, руководитель предприятий КНАУФ в Узбекистане Дмитрий Дерипалко и исполнительный директор птицефабрики Saxovat Broyler Артур Дапкунас — рассказали «Газете.uz» об объёмах подделки их продукции и о том, почему c производством и продажей контрафакта сложно бороться.

Насколько серьёзна проблема контрафакта

Отабек Анваров: «Степень защищённости предпринимателей в части интеллектуальной собственности в Узбекистане мы оцениваем как низкую. Крупные международные бренды, работающие в Узбекистане, хоть как-то защищены, а местные производители постоянно сталкиваются с административными и процедурными барьерами.

Мы сталкиваемся с продажей контрафактной продукции с логотипом Buka на рынках страны. В Ташкенте это «Ахмад Дониш» (шапки, футболки), «Абу Сахий» (футболки, спортивные костюмы, кроссовки), «Янгиабад» (шапки, футболки, кроссовки). Рынки Ферганской долины завалены поддельной продукцией. Она реализуется в больших объёмах без каких-либо санкций со стороны правоохранительных органов.

Контрафакт с нашим логотипом, заказанный недобросовестными предпринимателями, производится в Пакистане, Китае, Кыргызстане, России и затем завозится на рынки Узбекистана и стран СНГ для последующей продажи".

Дмитрий Дерипалко: «Опыт наш и других производителей показывает, что защищённость бизнеса в вопросе интеллектуальной собственности крайне низка. Каждый может увидеть в магазине шоколад, шампунь, стиральный порошок с названием, скопированным или похожим на известный бренд. На строительных рынках вам укажут на тысячу причин, почему продавец предлагает отличный от оригинала продукт КНАУФ. Это и «пятая смена на заводе КНАУФ», и «эконом-версия», и «новый завод КНАУФ, про который ещё никто не знает».

Мы рассчитываем на то, что недавно подписанные президентом дополнения в закон «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» дадут развитие процессу защиты бизнеса от воровства интеллектуальной собственности.

Чаще всего из ассортимента КНАУФ подделывают штукатурку ROTBAND®. Сегодня объём контрафакта только нашей штукатурки оценивается в 100 тысяч тонн в год. Также проблемой является использование фирменного наименования KNAUF при регистрации предприятия. Встречаются такие компании, как ООО «KNAUF KOKAND», ООО «KNAUF STROY», ООО «KNAUF», ЧП «SDK KNAUFGROUP», ООО «BEST KNAUF». И ни к одной из них КНАУФ не имеет ни малейшего отношения.

Первые эмоции: «Неужели бизнесмены не в силах придумать свой оригинальный бренд, не воруя название?» А затем осознаёшь, что ответственный регулятор официально это одобрил и выдал свидетельство о регистрации".

Артур Дапкунас: «Нельзя сказать, что объём контрафакта продукции Saxovat значителен. Скорее, мы фиксируем отдельные вспышки: продажи в регионах проседают, компания начинает искать причины и выходит на подделки.

Компания сталкивается с двумя видами нарушений интеллектуальной собственности: 1) реализация куриной разделки под брендом (продавец фломастером пишет на ценнике «Saxovat», продаёт неупакованную продукцию, а потребитель, доверяя фирменному качеству, покупает); 2) продажа колбас со схожими названием и упаковкой".





Продукция не произведена птицефабрикой Saxovat Broyler, однако на ценнике указано название «Saxovat», которое вводит покупателей в заблуждение. Фото предоставлено Saxovat Broyler.

Как контрафакт подрывает доверие к отечественным брендам

Отабек Анваров: «Репутационный ущерб огромный. Мы молодой производитель. Каждый год всё больше покупателей узнают о нашем бренде. Людей радует, что местная компания может делать и недорого продавать красивую и удобную одежду. Они слышат о Buka Boxing от других, видят рекламу, читают новости. Но приходят на базар, где им продают подделку. Покупатель даже не думает и не знает, что его обманывают. При первой же стирке поддельная вещь превращается в линялую тряпку. Кого он будет винить? Конечно же нас.

Партнёры в других городах и странах покупают у нас франшизу. Они рассчитывают на то, что имя и качество продукции Buka Boxing помогут им в развитии бизнеса, что люди смогут покупать экипировку нашего бренда только в их магазинах. Но и они сталкиваются с той же проблемой. На рынках Казахстана, России и других стран продаётся контрафактная продукция, возможно, произведённая и в Узбекистане. Мы не можем активно расширять экспортные рынки, потому что не в силах гарантировать партнёрам отсутствие подделок.

Пропорционально нашим потерям теряет и общество. Во-первых, от серых продавцов и подпольных производителей не поступают налоги в бюджет. Во-вторых, есть ещё и косвенный ущерб, который мало кто учитывает. Мы как производители спортивной одежды постоянно поддерживаем отечественных спортсменов и спортивные организации в Узбекистане. Чем меньше Buka Boxing теряет в продажах из-за контрафакта, тем больше у нас возможностей вкладывать средства в развитие спорта в родной стране".

Артур Дапкунас: «Сейчас Saxovat несёт репутационный ущерб. Понятно, что предприниматель, выпуская подделку, не в силах повторить качество, иначе он развивал бы производство под собственным брендом. У него нет возможности (или желания) создавать полный производственный цикл, который обеспечивает качество и стабильность продукции Saxovat. Нужны собственная кормовая база, технологии, инкубаторы, родительское стадо. На вкус и биобезопасность мяса влияют множество факторов: пьют цыплята артезианскую воду или воду из канала, собственное яйцо используется или закупается на стороне. У чужого родительского стада может быть слабый иммунитет, а значит здоровье бройлеров придётся поддерживать антибиотиками.

И вот мы сталкиваемся с ситуацией, когда на горячую линию компании поступают жалобы на качество птицы: «жёсткая, как сапог», старая или несвежая. Или на то, что раньше при прожарке получалась действительно жареная курятина, а сейчас — полная сковородка бульона из выделившейся жидкости. От недовольного потребителя идёт безапелляционный посыл: «Saxovat испортился». А в реальности не «Saxovat испортился», а человек купил подделку, потому что она была чуть дешевле.

Звонки на горячую линию — это небольшая, видимая верхушка айсберга. По своему опыту скажу, что люди не готовы жаловаться на куриную продукцию. Возможно, дело в том, что птица дешевле мяса. Мясной вопрос обсуждается повсеместно. Ситуация усугубляется тем, что Saxovat — местный производитель, а значит контрафакт наносит удар по локальным брендам в целом. Люди перестают верить, что продукт «Made in Uzbekistan» может быть качественным всегда, а не только на первых порах".

Как предприниматели защищают себя

Артур Дапкунас: «Когда в прошлом году на рынке появились колбасные изделия под псевдобрендом Saxovat, мы сделали контрольную закупку и в рамках действующего законодательства направили обращение в Антимонопольный комитет, приложив образцы поддельной и собственной продукции. Видимо, меры были приняты, потому что товар недобросовестного производителя исчез с рынка.

Сложность заключается в том, что подделка реализуется в регионах, и борьба требует значительных ресурсов. Необходимо командировать для контрольной закупки группу сотрудников из Ташкента: местные дилеры не станут этим заниматься. В прошлом году из-за увеличения объёма подделок Saxovat даже сменила упаковку, на несколько месяцев решив проблему воровства интеллектуальной собственности.

Думаю, недобросовестные предприниматели втайне смеются над нашими попытками бороться с контрафактом. Пока мы собираем внушительный пакет документов, направляем запрос в Антимонопольный комитет, ждём ответа, правонарушитель успевает распродать всю партию. Требуется упростить процессы и увеличить скорость реагирования на нарушение прав интеллектуальной собственности, а также дать Антимонопольному комитету инструменты, которые сделают наказание неминуемым.

Зачастую нам проще и быстрее напрямую договориться с правонарушителями, чем бороться с ними в правовом поле. Мы вступаем в диалог, и торговая точка перестает указывать на ценнике наше наименование или снимает вывеску Saxovat, вводящую покупателей в заблуждение".

Отабек Анваров: «Мы защищаем свою продукцию всеми доступными методами. Наносим всевозможные степени защиты, добавляем идентифицирующие метки на продукцию. Но любое такое действие отражается на конечной стоимости. Страдаем не только мы, страдают покупатели.

Мы пытались использовать все доступные административные способы. Неоднократно обращались в Антимонопольный комитет, собирали и предоставляли факты, фотографии, видеоматериалы, закупали образцы поддельной продукции и т. п. Но наши заявления возвращаются с формулировками: «ввиду несоответствия установленной положением форме» или «недостаточно формальных оснований».

Таким образом, результатов борьбы с недобросовестными производителями и продавцами у нас нет. Ноль! Невозможно её вести без участия государства. У нас нет легальных рычагов для борьбы с контрафактом.





Контрафактная продукция Buka Boxing. Фото предоставлено Buka Boxing.

Существующая система защиты работает только в том случае, когда можно 100% идентифицировать продавца или производителя контрафакта. То есть: 1) владелец товарного знака производит контрольную закупку, и эта сделка подтверждена чеком контрольно-кассового аппарата или терминала для обслуживания пластиковых карт; 2) производитель товара указан на этикетке.

Все мы знаем, что торговля на вещевых рынках осуществляется без применения терминалов и контрольно-кассовых аппаратов, а товар не снабжается этикеткой. При этом для обращения в Агентство по интеллектуальной собственности относительно нарушения исключительных прав и привлечения виновных лиц к ответственности необходимо указать нарушителя, его паспортные или иные идентификационные данные, а также приложить доказательства того, что контрафактный товар был куплен или произведен именно тем лицом, которого вы указываете в качестве нарушителя.

Мы не имеем полномочий самостоятельно идентифицировать личность производителя или продавца контрафактного товара вопреки его воле. Полномочий выезжать на место совершения правонарушения, как это принято в других государствах, составлять протокол об административном правонарушении, устанавливать личности и обстоятельства правонарушения нет ни у одного административного органа в Узбекистане. Поэтому говорить о каких-то результатах мы не можем".

Дмитрий Дерипалко: «Обнаружив в торговых точках предположительно контрафактный продукт, компания КНАУФ обращается в Антимонопольный комитет. Эта работа ведётся на постоянной основе последние 12 лет. В 10% случаев у вышеуказанной структуры получается обнаружить нарушителя и наложить смешной (до последнего времени) штраф… Но чаще мы получаем ответ, что коллеги из Антимонопольного комитета имеют ограничения в работе с торговыми точками, реализующими контрафакт. Те, например, апеллируют к запрету президента на проведение проверок деятельности предпринимателей.

Отсутствие адреса производителя на мешке (это нарушение правил торговли) приводит к отсутствию реакции на обращение со стороны контролирующего органа, либо к ответу «невозможно найти производителя ввиду отсутствия адреса». Так, в 2021 году из 12 обращений КНАУФ 4 остались без ответа".

Контрафактная продукция КНАУФ. Фото предоставлено группой компаний КНАУФ.

Как остановить производство подделок

Артур Дапкунас: «Увеличение штрафов — правильная, но гомеопатическая в узбекистанских реалиях мера, которая не «излечит» экономику. 80% нашего рынка мяса находится в тени и почти не контролируется. На базаре вы вряд ли получите у продавца сертификат происхождения товара. Бороться за бренд в условиях теневой экономики невозможно. Вы не найдёте недобросовестного игрока рынка, чтобы наложить на него штраф. Честному производителю остаётся лишь смотреть, как у него крадут интеллектуальную собственность.

Нужно обратить более пристальное внимание на воровство интеллектуальной собственности в пищевой промышленности. Условно говоря, контрафактная рубашка износится на несколько месяцев раньше — и всё. А вот контрафактные продукты питания могут нанести непоправимый вред здоровью потребителя".

Дмитрий Дерипалко: «Действующие штрафы не расцениваются нарушителем как наказание и не в силах остановить поток подделок. В законе «О конкуренции» отсутствует право конфискации контрафактного товара и инструментов его производства. Таким образом, заплатив штраф, можно даже не убирать подделку с торговой полки.

Ещё одной проблемой является позиция судов в вопросе толкования закона «О конкуренции». Суды редко поддерживают предписания на уничтожение контрафакта, изъятия из оборота подделок, уничтожения инструментов производства. У КНАУФ имеются единичные положительные решения по уничтожению контрафактной продукции. Нарушитель из Самаркандской области уничтожил «на видео» мешки с поддельным «Ротбанд». При этом не был составлен акт об утилизации, не представлены соответствующие финансовые документы, подтверждающие факт утилизации. Чаще нарушители просто получают акт о нарушении, и дальнейший результат зависит от их исполнительности.

Защитой интеллектуальной собственности надо заниматься системно. Лишь обязательное для всех исполнение законов изменит ситуацию.

Почему бы уже сегодня не потребовать от торговых точек соблюдения правил розничной торговли? А именно: наличия товарно-сопроводительных документов и копии сертификата, заверенной держателем подлинника, указания технических регламентов и юридического адреса производителя. Эти меры снизят желание торговых точек работать с контрафактом".

Отабек Анваров: «Повышением штрафов эту проблему не решить. Возможно, поможет опыт других стран, где ответственность несут не только продавцы контрафакта, но и покупатели.

Добиться улучшений можно только совместными скоординированными действиями производителей и госорганов. Нам нужен механизм, который не душит в зародыше попытки бороться с недобросовестными предпринимателями, а помогает и принимает во внимание тонкости и специфику рыночной торговли в Узбекистане. Нам нужна защита собственности. Бренд — это такая же собственность, как дом и автомобиль. Мы всегда открыты для диалога и ждём того же от государства.

Опыт борьбы с нарушением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности имеется и хорошо зарекомендовал себя в Казахстане и Российской Федерации, где также реализуется продукция Buka Boxing. Там достаточно одного звонка, чтобы сотрудники специальных центров по защите исключительных прав и правоохранительных органов выехали на место, зафиксировали факт нарушения, идентифицировали причастных лиц, арестовали предметы правонарушения, составили протокол об административном правонарушении и передали материалы в судебные органы.

Поскольку доказательство размера причиненного ущерба — процесс сложный, в законодательстве России предусмотрено право взыскания в судебном порядке штрафа. Его величина зависит от суммы проданного с нарушениями товара. А если факт нарушения доказан, то можно взыскать сумму реального ущерба, которая существенно превышает штраф".