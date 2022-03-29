С 24 по 26 марта Конгресс-холл Ташкента стал местом встречи более 2000 участников — крупных инвесторов и высокопоставленных гостей из 56 стран мира. Ташкентский международный инвестиционный форум стал одним из первых масштабных деловых событий подобного формата в Центральной Азии после снятия карантинных ограничений. На одной площадке форум собрал таких влиятельных участников, как президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль-Рено Бассо, президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава, министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, вице-президент Всемирной торговой организации Сянчен Чжан, вице-президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константин Лимитовский и многие другие.





Подготовка к форуму шла при личном руководстве и участии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

По словам организаторов, это новая диалоговая площадка для обсуждения и реализации стратегических инициатив, демонстрирующая инвестиционные возможности Узбекистана. Главная цель форума — привлечение зарубежных инвесторов, финансовых и экономических организаций, заинтересованных в расширении своей деятельности в Узбекистане.





В рамках панельной дискуссии «Финансовый рынок как драйвер развития рынка капитала» спикерами выступили председатель правления Halyk Bank, член Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана Умут Шаяхметова, заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Аброрхужа Турдалиев, генеральный директор департамента по операциям в частном секторе АБР Сюзанна Габури, директор департамента инвестиций и рынков капитала KPMG в СНГ Дмитрий Залесский.

Тематика сессии была посвящена развитию финансового рынка Узбекистана и выходу страны на глобальный финансовый рынок. Так, в своем выступлении на примере Halyk Bank Умут Шаяхметова поделилась опытом выхода банка на глобальный рынок, который в 2006 году в числе первых казахстанских компаний вышел на IPO и листингуется на Лондонской бирже.





«Выход на глобальный рынок капитала — это наивысший уровень финансового развития компании, требующий от эмитента построения внутренних процедур по международным стандартам. Это соблюдение всех признанных процессов, в том числе прозрачной и аудированной отчетности, транспарентной и фундаментальной бизнес-модели и системного внешнего аудита Big4. Сегодня около 30% наших акций листингуются через GDR на Лондонской фондовой бирже, инвесторы банка — это крупные инвестиционные фонды из США, стран Восточной и Западной Европы, Азии, а также казахстанские инвесторы», — пояснила руководитель финансового института Умут Шаяхметова.

«Отмечу, что также очень важно развивать рынок ценных бумаг внутри любой страны. К примеру, в 1997 году в Казахстане была объявлена программа приватизации компаний «голубых фишек», вывод их на фондовый рынок, а также создание института частных накопительных пенсионных фондов в 1998 году. Именно эта реформа послужила толчком в развитии рынка ценных бумаг и создании класса казахстанских институциональных инвесторов и эмитентов.

Однако, к сожалению, в 2013 году произошла национализация частных пенсионных фондов и создание Единого государственного пенсионного фонда, что сузило класс частных институциональных инвесторов. Сегодня у нас имеются страховые компании, но они не предоставляют тот объем ликвидности, какую могли бы предоставить частные пенсионные фонды. Надеюсь, нас ожидает следующий этап развития, когда приватизация пенсионного фонда позволит частным компаниям по управлению активами управлять пенсионными активами, что даст новый импульс для развития рынка капитала", — продолжила Умут Шаяхметова.





Говоря о ситуации банковского сектора Узбекистана и мерах, на которых необходимо сосредоточиться для обеспечения развития финансового рынка республики, глава Halyk Bank подчеркнула, что первым важным пунктом является работа над прозрачностью и построение финансовой инфраструктуры внутри страны.

«Для развития рынка капитала Узбекистана необходима собственная финансовая инфраструктура внутри страны — это регуляторная база, биржевая площадка, центральный депозитарий. Важно также работать над транспарентностью участников рынка, развивать базу локальных институциональных инвесторов, проводить аудит и иметь подтвержденные рейтинги. Соблюдение этих требований вместе с правильным регулированием создают более прозрачную финансовую систему и большую привлекательность для внешних инвесторов.

Стоит также отметить важность ESG-повестки для Узбекистана. В Halyk мы проводим большую работу по политике ESG, внедряя ее принципы и стандарты. Сегодня мы видим большой потенциал развития финансового рынка Узбекистана и даже, я полагаю, наш дочерний банк — Tenge Bank — может быть эмитентом на внутреннем узбекском рынке через облигации. Может даже выйти на IPO и быть привлекательным для инвесторов", — резюмировала Умут Шаяхметова.

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