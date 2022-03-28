Утром в понедельник в Ташкент по глобальной программе Covax доставлено 2108400 доз американской вакцины от коронавируса Moderna, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), занимающийся закупкой и доставкой вакцин, всего в рамках Covax в Узбекистан уже доставлено 19.24 миллиона доз вакцин против COVID-19.

Общее количество доз вакцин, полученных или приобретённых Узбекистаном, достигло 63,578 миллиона. Эта цифра включает 41,9 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001, более 10,6 миллиона доз Moderna, более 4,6 миллиона доз Pfizer/BioNTech, 2,6 миллиона доз AstraZeneca, свыше 1,9 миллиона доз Sinovac, 1,3 миллиона доз «Спутника V» и 343,3 тысячи доз Sputnik Light.

К настоящему времени в процессе иммунизации использовано 48 миллионов доз.

Текущий запас вакцин против COVID-19 в стране составляет более 15,5 миллионов доз.