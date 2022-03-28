Днём 28 марта по большей части территории Узбекистана ожидается сухая и относительно тёплая погода, сообщил Узгидромет.

В дневные часы воздух прогреется до +15…+17 градусов, по югу до +20…+22 градусов.

На северные районы страны в понедельник начнётся вторжение холодного антициклона с районов Поволжья. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдёт дождь, будет усиливаться ветер до 18−23 м/с.

Сегодня к вечеру и во вторник вторжение распространится на всю территорию Узбекистана. По территории республики, кроме севера и крайнего юга, местами пройдут небольшие дожди, по предгорным и горным районах дождь и снег, в отдельных районах ожидается усиление ветра до 18−23 м/с. С прохождением холодного фронта дневная температура понизится до +7…+10 градусов.

С 30 марта по 1 апреля по Узбекистану ожидается погода без осадков, в ночные и утренние часы местами возможен туман.

В среду, 30 марта, температура воздуха будет в пределах ночью 0…+3 градусов, местами до -2, днём +12…+17 градусов. К концу недели ночная температура повысится до +5…+10, днём воздух будет прогреваться до +17…+22 градусов, по югу до +23…+25 градусов.

В горных районах сохраняется лавинная опасность.