Всемирный мобильный конгресс — одно из крупнейших мероприятий в сфере телекоммуникаций и IT, на котором выступают и представляют свою продукцию операторы мобильной связи, производители устройств, разработчики, поставщики и владельцы контента. Выставка стартовала 28 февраля в Барселоне, и участие в ней приняли одни из ведущих брендов из 200 стран мира. В общем мероприятие посетили 61 тысяча человек.





На выставочном пространстве конгресса в 2022 году Huawei представила ряд смелых решений в рамках концепции Smart Office. Первое многофункциональное устройство бренда — PixLab X1, вмещающее в лаконичном безкнопочном корпусе лазерный принтер, копировальное устройство и сканер, было удостоено награды «Лучшая офисная периферия».

Топовые ноутбуки Matebook E и Matebook X Pro также были по достоинству оценены аудиторией и получили награды Make Use Of, Android Authority, Android Headlines и другие. Ноутбук «2-в-1» Matebook E — невесомое устройство для работы, по сути планшет с Windows 11 и флагманскими процессорами Intel Core i5 и i7, который превращается в ноутбук с помощью чехла с клавиатурой. Его «технологичный собрат» Matebook X Pro, по заявлению бренда, отличается лучшим экраном, какой когда-либо устанавливали на ноутбуки Huawei, а это сенсорный ЖК-экран IPS с разрешением 3120×2080 пикселей.





Кроме того, на выставке был презентован гаджет, сочетающий возможности планшета и электронной книги — MatePad Paper. Планшет оборудован сенсорным 10,3-дюймовым антибликовым дисплеем E-Ink, который поддерживает 256 оттенков серого и может выводить текст, изображения и видео. Устройство завоевало ряд званий, среди которых Trusted Reviews — Best in Show, Newsweek и The Big Tech Question.

Среди офисных новинок Huawei наградами были отмечены также монитор MateStation X и портативная беспроводная колонка Sound Joy.

Помимо наград за инновационные продукты, Huawei покорила публику также технологией Super Device — особенным сопряжением всех представленных устройств. Планшеты, ноутбуки, десктопы, планшетные компьютеры, смартфоны и аксессуары — все это комфортно и свободно подключается друг к другу для более высокой функциональности и раскрытия новых опций.





«Huawei продолжает свое движение в сторону развития собственной экосистемы, и ассортимент устройств непрерывно расширяется. За два года пандемии люди во всем мире привыкли работать из дома с таким же комфортом, как и в офисе. И потому недавно бренд предложил целый ряд устройств в рамках философии Smart Office, семейство подключающихся между собой устройств — ноутбук, планшет, принтер и прочее. Это позволит организовать рабочий процесс в любом удобном месте. Не нужно больше привязываться к офису. Разве что ради удовольствия общения с коллегами», — прокомментировал глобальные успехи бренда Фань Цзиньюн, директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии.

Скоро Matebook серии D с флагманским корпусом и процессором Intel Core i5 будет доступен и в Узбекистане. А также технологичный смартфон Nova 9 — устройство, ориентированное на поколение «зумеров» и создателей видеоконтента.





О Huawei Consumer Business Group

Продукты и сервисы Huawei доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в США, Германии, Швеции, России, Индии и Китае. Huawei Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети Huawei, объем операционной деятельности во всем мире, и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.

