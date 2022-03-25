Можете представить, что вы сидите в центре Сергелийского района, смотрите в окно своего уютного дома и пьете ароматный кофе, вокруг — пышный зеленый сад, футуристический стиль, современные торгово-развлекательные центры. К тому же, это жилье принесет еще больше радости, если его купить со скидкой.





Стоимость жилья, в которое вы сейчас инвестируете, с годами будет только расти. ЖК Modern Sergeli является одним из проектов, которые строятся с использованием передовых архитектурных и строительных технологий Европы.





В комплексе будут созданы все необходимые условия для вашего яркого образа жизни: по два лифта, два подземных паркинга на 940 мест, широкие и зеленые аллеи, 1,5 га экосада, спортивные площадки, крытый и открытый бассейны, уютная детская площадка и многое другое.





Есть много других преимуществ для покупки. Комплекс Modern Sergeli предлагает возможность купить новые квартиры со скидкой до 15% при 100-процентной оплате.





Телефон: (+998) 71−203−77−79.

Офис продаж работает с 09:00 до 20:00 без выходных.

Адрес: Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели, 23.

Ориентир: Сергелийский авторынок.

Сайт: modernsergeli.uz

Instagram: @modernsergeli.uz

Telegram: t.me/modernsergeli_uz

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