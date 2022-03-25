С 1 по 4 марта прошла строительная выставка UzBuild 2022. Бетонный завод Durable Beton представил под брендами Durable Stone, «Durable ЖБИ» и Durable Beton новые решения для инженеров, инвесторов и предпринимателей сферы строительства.
За четыре дня стенд Durable Beton посетили представители более 100 целевых компаний и организаций. Многие из них особо отметили стенд компании как технологичный и один из ярких на выставке.
Какие решения представил Durable Beton
Бетон, который изготавливается по международным стандартам в любых объемах и точно в срок. Завод производит товарный бетон класса В7.5-В60 для разных задач — от заливки фундамента и стяжек до строительства высокоэтажных домов и инфраструктурных сооружений.
На выставке компания продемонстрировала сервис отслеживания заказов в режиме реального времени. Благодаря сервису заказчики всегда знают о статусе своего заказа и не переживают о его выполнении. Все прозрачно. Больше никаких рисков при заказе бетонных смесей.
Железобетонные решения для производственных зданий и городской инфраструктуры. В ассортименте компании имеется более 100 различных видов ЖБИ, которые используются в строительстве зданий, инженерных сооружений и городской инфраструктуры.
На стенде был представлен макет для наглядной демонстрации решений «Сборные ЖБИ» и «ЖБИ для городской инфраструктуры». Особенность решения в том, что завод изготавливает на заказ различные по габаритам сборные изделия по чертежам заказчика.
Брусчатка для дворов, улиц и городских общественных пространств. Ассортимент брусчатки был представлен в 25 видах форм, цветов и размеров.
Преимущество Durable Stone — предусмотренный для заказчика сервис. Он включает в себя:
- бесплатную 3D-визуализацию проекта;
- бесплатный замер площади и расчет стоимости мощения;
- десятилетнюю гарантию;
- сертификат на бесплатную мойку брусчатки.
Представители компании приняли нестандартное и креативное решение. Они замостили подиум стенда брусчаткой, чем наглядно показали ее эксплуатационные характеристики и презентабельный вид.
На сайте Durable Beton можно посмотреть каталоги продукции и сразу оформить заказ или получить консультацию от специалиста. Также представлена детальная информация о заводе, технологиях и преимуществах.
На страницах завода Durable Beton освещается жизнь компании, публикуется познавательный контент и анонсы предстоящих мероприятий.
Телефон: (+998) 95−485−55−55.
Адрес шоурума Durable Stone: ул. Абдуллы Кадыри, м-в Хадра, 24.
Адрес шоурума Durable ЖБИ: ул. Ахангаранское шоссе, 2.
E-mail: info@durablebeton.uz
Сайт: durablebeton.uz
Instagram: @durable.beton, @durablestone.uzb
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