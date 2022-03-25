МВД Узбекистана начало изучение сообщений о массовом отлове и жестоком обращении с собаками, в том числе их убийстве, в Ахангаранском районе Ташкентской области. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.

«Ситуации будет дана правовая оценка, общественности будет предоставлена информация», — заявил он.

На распространённых в социальных сетях видео- и аудиозаписях говорится, что вместе с бродячими собаками ловятся и домашние, часть собак была покалечена и убита, в том числе удушением. «Газета.uz» видела фотографию, на которой собака проткнута предположительно металлическими спицами.

На записях можно видеть людей у ворот службы отлова. Они требуют прекратить жестокое обращение с животными. Сотрудники органов внутренних дел на возмущение женщин отвечают: «Они так работают… Это бродячие собаки. Они не домашние. Их надо в клетку».

Основатель приюта «Хаёт» Ирода Маткаримова сообщила «Газете.uz», что приют начал забирать собак к себе, чтобы спасти им жизнь. По её словам, в службе отлова ей сообщили, что собак будут ловить три дня, а в первый день отловлено около 300 животных. Среди собак много маленьких щенят.

По неподтверждённой информации, в районе женщина скончалась после того, как её укусила собака. После этого в Ахангаран отправлены машины служб отлова из других районов области и представители других служб.

По сообщениям, забирают даже домашних собак — из будок в огородах. Хозяева не могут их вернуть, потому что на собак нет документов.

«В приюте готовы принять собак. Наши волонтеры сейчас забирают их», — сообщила Ирода Маткаримова около 22:00 в пятницу. Она отметила, что приют нуждается в помощи (канал приюта).

«Я понимаю, что бродячие собаки опасны, но есть же гуманные способы обращения с животными», — отметила она.

В приюте «Хаёт» более 4000 собак. «Все привиты, на каждую есть паспорт. В каждом районе можно создать такие приюты и привлечь волонтёров. Отловки работали бы с приютами», — сказала Ирода Маткаримова.

«Есть ребята, которые готовы создать базу данных всех собак и кошек. Но реакции от госорганов нет», — добавила она.

Пресс-секретарь ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов также сообщил, что управление взяло на контроль сообщения о том, что «группа лиц» в присутствии сотрудников ОВД жестоко обращаются с животными.

Отметим, что жестокое обращение с животными, в том числе массовое, является частым в Узбекистане. В 2019 году «Газета.uz» публиковала репортаж из Самарканда, где массово травили собак и кошек. В 2018 году мы сообщали оь истреблении животных в Пахтакоре Джизакской области, которое длилось много лет. Мы также писали о состоянии службы отлова.в столице.