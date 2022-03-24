Проект Seoul Mun, расположенный вдоль канала Бурджар, имеет массу преимуществ для реализации успешного бизнеса: престижная локация в центре Ташкента и расположение у воды, современная концепция открытого торгово-общественного пространства, террасы, продуманная инфраструктура и услуги управляющей компании.
Помещения представлены площадью от 25 до 308 кв. м разного формата и типа, чтобы любой предприниматель мог найти подходящий вариант. Каждое помещение Seoul Mun имеет индивидуальные технические характеристики: водоснабжение, газ, санузлы и вытяжные конструкции. Широкий выбор параметров дает возможность открыть здесь практически любой вид бизнеса: ресторан, кафе, бутик одежды, шоурум, спортивный зал, супермаркет, спа-центр, развлекательную детскую зону и многое другое.
Высота потолков до 6 м дает возможность реализации второго уровня и увеличит практическую выгоду до 70% с каждого квадратного метра.
Компания Dream City предлагает гибкие условия приобретения, комфортную рассрочку с удобным вариантом оплаты на коммерческую недвижимость Seoul Mun. Доступна выгодная рассрочка до 20 месяцев от 10% первого взноса.
Для тех, кто планирует реализовать арендный бизнес, здесь существует специальное подразделение, которое поможет найти арендатора, уладить юридические вопросы и развивать бизнес на набережной среди таких брендов, как KFC, Roni Pizza, Rieker, Moscow Ice Cream, Love Story, Wendy’s, China Town, «Шашлычная №1», «Mята Lounge», Dayako, Turka Saray, Bon Cafe, Costa Coffee, Vinceri, Moscow Pizza, Texnomart, BigChefs, Wine Time, Bellissimo Pizza, Air Waffles.
Все интересующие вопросы можно задать в офисе продаж компании.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.
Сайт: seoulmun.uz
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