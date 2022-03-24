Два проекта по строительству и реконструкции канализационных систем в Карманинском районе в Навои и Шахрисабзе и Китабском районе в Кашкадарье будут реализованы в 2022—2027 годах. Постановление об этом 18 марта подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Французское агентство развития (ФАР) в 2021 году выделило на эти цели 105 млн евро. Еще 9 млн евро в виде гранта предоставила Европейская комиссия.

Стоимость реализации проекта в Кармане составит 28 млн евро, в Шахрисазбе и Китабе — 91 млн евро.

Документом также утверждены основные технико-экономические параметры проектов.

По данным ФАР, предоставленным «Газете.uz», в этих трех городах планируется создать централизованную систему очистки сточных вод в каждом из трех городов, включая установку соединений и коллекторов, строительство канализационного очистного сооружения, а также установку системы сброса очищенных сточных вод, совместимой с их повторным использованием для орошения.

Цель проектов заключается в обеспечении комплексного управления водными ресурсами, адаптированного к изменению климата, с выгодами для окружающей среды и здоровья населения.

«Правительство [Узбекистана] поставило цель сделать густонаселенные малые города более привлекательными для сельского населения, склонного к эмиграции в столицу или за границу, а также для туризма и агробизнеса. В связи с развитием комплексного управления водными ресурсами правительство видит в расширении коллективной санитарии возможность повторного использования городских сточных вод для орошения после очистки», — говорится в материалах ФАР.