Всем инвестирующим в недвижимость задолго до получения пассивного дохода от аренды необходимо потратить много времени и сил на следующие этапы:

поиск удачной локации;

подбор правильной квартиры с быстрой окупаемостью;

поиск грамотного дизайнера и разработку оптимального дизайн-проекта;

наем строительной бригады;

поиск арендаторов.

Избежать всего этого можно в случае покупки квартиры в Mirabad Avenue. Резиденция запускает комплекс услуг «под ключ», куда будет входить все — от консультации по выбору подходящей квартиры до поиска потенциальных арендаторов.





В случае приобретения квартиры в Mirabad Avenue отдел аренды возьмет всю работу на себя — покупателю потребуется лишь прийти в офис и с помощью менеджера выбрать подходящую квартиру.





Отдел аренды самостоятельно займется следующими задачами:

поиском профессиональной бригады во главе с прорабом, которая сделает ремонт в кратчайшие сроки;

разработкой дизайн-проекта;

курированием ремонтных работ;

поиском долгосрочного арендатора.

В Mirabad Avenue средний рост цен на недвижимость составляет 15% в год — покупка квадратных метров поможет инвестору не только сохранить, но и приумножить капитал.





Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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