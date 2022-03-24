Всем инвестирующим в недвижимость задолго до получения пассивного дохода от аренды необходимо потратить много времени и сил на следующие этапы:
- поиск удачной локации;
- подбор правильной квартиры с быстрой окупаемостью;
- поиск грамотного дизайнера и разработку оптимального дизайн-проекта;
- наем строительной бригады;
- поиск арендаторов.
Избежать всего этого можно в случае покупки квартиры в Mirabad Avenue. Резиденция запускает комплекс услуг «под ключ», куда будет входить все — от консультации по выбору подходящей квартиры до поиска потенциальных арендаторов.
В случае приобретения квартиры в Mirabad Avenue отдел аренды возьмет всю работу на себя — покупателю потребуется лишь прийти в офис и с помощью менеджера выбрать подходящую квартиру.
Отдел аренды самостоятельно займется следующими задачами:
- поиском профессиональной бригады во главе с прорабом, которая сделает ремонт в кратчайшие сроки;
- разработкой дизайн-проекта;
- курированием ремонтных работ;
- поиском долгосрочного арендатора.
В Mirabad Avenue средний рост цен на недвижимость составляет 15% в год — покупка квадратных метров поможет инвестору не только сохранить, но и приумножить капитал.
Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Сайт: mirabad.uz
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