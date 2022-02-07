Химико-индустриальный технопарк «Чирчик» откроется в Ташкентской области в сотрудничестве с татарстанским технополисом «Химград». Соответствующее постановление 3 февраля подписал президент Узбекистана.

Технопарк расположится на территории научно-производственного объединения по производству редких металлов и твердых сплавов Алмалыкского горно-металлургического комбината и цеха по производству металлического натрия предприятия «Максам-Чирчик» на площади 31,24 га.

Основными направлениями работы технопарка станут:

привлечение иностранных и внутренних инвестиций для организации производства востребованной на внешнем рынке и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью;

создание энергоэффективных, направленных на охрану окружающей среды и экологически безопасных производственных мощностей в соответствии с международными стандартами;

расширение производства в Ташкентской области для повышения экспортного потенциала продукции за счет обеспечения комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала региона;

ускорение процессов производства и локализации высокотехнологичной продукции на основе местного сырья и материалов посредством налаживания прочных связей промышленной кооперации между участниками технопарка и в масштабах страны;

создание единой производственной инфраструктуры, а также инфраструктуры по оказанию сертификационных, лабораторных услуг, услуг по подготовке кадров и других необходимых услуг для участников технопарка.

Срок работы технопарка составит 30 лет с возможностью продления.

На территории технопарка будут действовать отдельные налоговые, таможенные и валютные режимы, установленные для специальных экономических зон. При этом налоговые льготы, определенные Налоговым кодексом и законом «О специальных экономических зонах», а также льготы по таможенным платежам предоставляются на 10 лет независимо от объема инвестиций, внесенных участниками технопарка.

Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности предоставит участникам технопарка гарантии в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе до 50% от суммы банковских кредитов, выделяемых на пополнение оборотных средств, но в размере, не превышающем 8 млрд сумов. Кроме того, участники технопарка получат компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам, выделяемым на реализацию инвестиционных проектов.