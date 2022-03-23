ТРЦ Tashkent City Mall расположен в центре города, на территории международного делового центра Tashkent City. Торговый центр будет соединен подземным переходом со станцией метро «Пахтакор», а в непосредственной близости от него есть несколько остановок общественного транспорта.
Благодаря исключительному местоположению в зоне охвата торгово-развлекательного центра находится весь Ташкент. Только в периметре МДЦ Tashkent City будут жить и работать более 37 тысяч человек, а общая ежедневная проходимость оценивается в 100 тысяч. Особой точкой притяжения является раскинувшийся у центрального входа в ТРЦ городской парк, ставший излюбленным местом проведения досуга горожан и гостей Ташкента.
На трех этажах торгово-развлекательного центра разместятся 300 бутиков и магазинов, супермаркет, а также гастрономические пространства с кухнями разных стран мира, представленные широкой линейкой форматов — от кафе быстрого питания до ресторанов высокой кухни. Два подземных уровня займет парковка на 2,5 тысячи машиномест.
На верхнем этаже и крыше будет находиться зона досуга. Здесь разместятся кинотеатр с залом IMAX, фитнес-центр с двумя бассейнами, корты падел-тенниса, развлекательная зона, а также ночной лаунж-бар.
Tashkent City Mall предложит своим гостям комбинацию новых впечатлений. В нем будет одинаково удобно и приятно как делать покупки, так и просто проводить время, пользуясь всеми преимуществами современного городского пространства.
Комплекс в полной мере соответствует современным мировым стандартам и поднимает уровень развития розницы и досуга в Ташкенте на новую высоту. Проект имеет солидную узнаваемость за пределами страны, его масштаб и концепция вызывают интерес известных мировых брендов, многие из которых уже подтвердили свое намерение зайти на рынок Узбекистана и открыть свои флагманские магазины в Tashkent City Mall.
|Общая площадь
|245 тысяч кв. м
|Арендопригодная площадь
|100 тысяч кв. м
|Парковка
|2,5 тысячи мест
|Торговые точки
|300
|Магазины
|64%
|Супермаркет
|6%
|Гастрономия
|15%
|Досуг и спорт
|15%
По вопросам аренды вы можете обращаться к специалистам Tashkent City Mall.
Телефон: (+998) 95−024−77−77.
E-mail: contact@tcmall.uz
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