ТРЦ Tashkent City Mall расположен в центре города, на территории международного делового центра Tashkent City. Торговый центр будет соединен подземным переходом со станцией метро «Пахтакор», а в непосредственной близости от него есть несколько остановок общественного транспорта.





Благодаря исключительному местоположению в зоне охвата торгово-развлекательного центра находится весь Ташкент. Только в периметре МДЦ Tashkent City будут жить и работать более 37 тысяч человек, а общая ежедневная проходимость оценивается в 100 тысяч. Особой точкой притяжения является раскинувшийся у центрального входа в ТРЦ городской парк, ставший излюбленным местом проведения досуга горожан и гостей Ташкента.

На трех этажах торгово-развлекательного центра разместятся 300 бутиков и магазинов, супермаркет, а также гастрономические пространства с кухнями разных стран мира, представленные широкой линейкой форматов — от кафе быстрого питания до ресторанов высокой кухни. Два подземных уровня займет парковка на 2,5 тысячи машиномест.

На верхнем этаже и крыше будет находиться зона досуга. Здесь разместятся кинотеатр с залом IMAX, фитнес-центр с двумя бассейнами, корты падел-тенниса, развлекательная зона, а также ночной лаунж-бар.





Tashkent City Mall предложит своим гостям комбинацию новых впечатлений. В нем будет одинаково удобно и приятно как делать покупки, так и просто проводить время, пользуясь всеми преимуществами современного городского пространства.

Комплекс в полной мере соответствует современным мировым стандартам и поднимает уровень развития розницы и досуга в Ташкенте на новую высоту. Проект имеет солидную узнаваемость за пределами страны, его масштаб и концепция вызывают интерес известных мировых брендов, многие из которых уже подтвердили свое намерение зайти на рынок Узбекистана и открыть свои флагманские магазины в Tashkent City Mall.

Общая площадь 245 тысяч кв. м Арендопригодная площадь 100 тысяч кв. м Парковка 2,5 тысячи мест Торговые точки 300 Магазины 64% Супермаркет 6% Гастрономия 15% Досуг и спорт 15%

По вопросам аренды вы можете обращаться к специалистам Tashkent City Mall.

Телефон: (+998) 95−024−77−77.

E-mail: contact@tcmall.uz

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