В ташкентской галерее Human House в воскресенье особенно людно. Культурный центр всегда пользовался большой популярностью у горожан и гостей столицы. Сегодня повод особый — традиционный сумаляк-пати в канун праздника Навруз.





Подготовка к торжеству начинается заранее — этого требует главное лакомство весны из пророщенных зёрен пшеницы и муки — сумаляк. Приготовление блюда — тоже особое событие. Его принято сопровождать песнями, танцами и приятными беседами. Праздник галерея проводит не в первый раз. На мероприятие собираются гости всех возрастов и национальностей.

«‎Раньше здесь, кажется, жили бухарские евреи», — рассказывает о саманном здании галереи замхокима Ташкента — начальник управления по делам махалли и семьи Фуркат Махмудходжаев. Он провёл на этой улице всё своё детство. Заехав в аварийное здание, команда галереи превратила его в настоящую точку притяжения.





Фуркат Махмудходжаев вспоминает, как мимо этих домов шла мама Юрия Ивлиева, и все жители обязательно с ней здоровались — в честь её сына, лётчика-штурмовика, Героя Советского Союза, родившегося в Ташкенте, была названа улица. Ныне она именуется Кичик Миробод, но горожане по привычке называют её по-старому, даже если не знают, кому принадлежит эта фамилия.

«‎Наша улица всегда была многонациональной. Евреи считали её своей улицей, корейцы — своей, таджики — своей», — делится Фуркат Махмудходжаев, а вокруг слышно узбекскую, русскую и английскую речь.





«‎Мы как-то раз посчитали: за год Human House посетили люди из 189 стран», — рассказывает основательница галереи Лола Сайфи. Не скрываю удивления, ведь в ООН, например, состоят 193 государства.

«Сейчас, плюс ко всему, действительно много приехало людей из Украины, России, Беларуси, но мы всем только рады. Когда накрывали стол с утра, даже был вопрос: „Это только для иностранцев?“ Нет, это для всех!.. Когда все садятся за один общий стол, общаются, танцуют вместе, мешают вместе сумаляк — это же классно».

«То, что делает здесь Лола, это гениально, — считает Фуркат Махмудходжаев. — Мне кажется, она возрождает то, о чём мы мечтаем — общение среди людей. Она их объединяет».





На пути к столу гости проходят мимо зала с национальными украшениями и одеждой, попадают на выставку гиждуванских керамических изделий. Здесь выставлены пиалы, вазы и чайники, а также национальные свистульки в виде баранов — в том числе с витыми рогами. Согласно поверью, они защищают дома от невзгод, рассказывает сотрудница галереи Неля.





Стол во дворике ломится от сладостей, но популярнее всего чай. Люди постоянно сменяют друг друга: отведают деликатес и уступают место другим. Среди посетителей много детей, но особого возрастного перевеса нет. Навруз празднуют от мала до велика.

Рядом со столом главный объект всего мероприятия — чан с сумаляком. Для его приготовления галерея специально пригласила повара из Кашкадарьи. Он владеет традиционным рецептом — без лишних ингредиентов. Мастер старательно помешивает блюдо, попутно объясняя интересующимся технику, чем-то похожую на управление веслом: шумовку стоит двигать вперёд-назад.

«У наших друзей есть друзья в Ташкенте. Они нас сюда и позвали, сказав, что тут варится варенье», — рассказывает девушка, помешивая сумаляк. На мероприятие она пришла с мужем и сыном 8−9 лет. В Ташкент семья переехала из Минска в связи с последними событиями.

«А вы желание загадали? — интересуюсь я, когда девушка возвращает шумовку повару. — Сумаляк важно всё время помешивать, чтобы он не пригорал. Попутно советуют мечтать».

«Ой, заболталась, забыла».





Поднимаюсь на башенку. На топчане два молодых человека говорят на английском, прошу их поделиться впечатлениями.

«Да можно на русском», — говорит к моему удивлению Паша. Ему 28, он руководит командой разработчиков-робототехников. Планировал лететь из Москвы в Ереван, но рейс отменили (и деньги пока не вернули). На стойке регистрации он сумел найти место в самолёте до Ташкента, находится в столице уже две недели.

Паша хочет перевезти всю свою компанию. Сейчас решает, куда именно. Держит в уме и поддержку IT-специалистов в Узбекистане, которую оказывает IT-Парк.

В Узбекистане, по его словам, он встретил исключительно открытых и отзывчивых людей, а в столице его больше всего поразило украшение центральных улиц, которое «создаёт настроение».

«Радует, что есть чаты, в которых есть полная информация, как и что делать. Там же была информация и про сумаляк-пати. Доброта узбекского народа поражает. Очень жаль, что узнаёшь об этом в такой критической ситуации».

Рядом с Пашей сидит Тристан — они познакомились здесь 20 минут назад. У Тристана небольшой бизнес в родном для него штате Джорджия (США). Два дня назад он прилетел сюда из Дубая по приглашению подруги из Ташкента. Она же рассказала ему и про Human House.

В столице Тристан планирует пробыть ещё трое суток, а затем отправится в месячное турне по Узбекистану — в планах Хива, Бухара, Самарканд и Нукус. Прошлой ночью он наслаждался национальной музыкой в одном из ресторанов. Услышанное назвал «‎узбекским джазом» — ему очень понравилось. Из блюд больше всего запомнилась молочная халва.





К слову о джазе. Сумаляк варили под аккомпанемент уйгурских музыкантов. Потом, как отметил организатор концерта Рахматжон Бурибаев, были выступление узбекских музыкантов. Пели под живые инструменты, под музыку из колонок. В скором времени к национальным мелодиям добавилась и прямая бочка — получился своеобразный узбекский хаус. Дворик галереи заполнили танцующие гости, где каждый был своим, и объединяла всех весна.