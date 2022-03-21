Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей страны с праздником Навруз. Глава государства, как и в прошлом году, выступил с поздравлением 21 марта в столичном комплексе Humo Arena, где прошли торжества по случаю праздника (видеотрансляция).

«Думаю, вы согласитесь со мной, что в этом году мы встречаем Навруз с особой радостью и надеждами. Последние два года из-за пандемии коронавируса мы не могли отмечать любимый праздник широко, на высоком уровне. И вот наконец, после долгого ожидания, мы все вместе вновь с большим воодушевлением встречаем Навруз», — сказал он.





Он также высказался о похолодании с непрерывными осадками, которые наблюдаются последние недели. По его словам, «дожди — это для нас предвестие изобилия и достатка, благополучия и процветания».

Шавкат Мирзиёев отметил, что для продолжения в стране масштабных реформ принята Стратегия развития Нового Узбекистана и государственная программа «Год обеспечения интересов человека и развития махалли».





«Наш народ вступает в новый этап национального развития с благородными целями и большими практическими свершениями. Яркое подтверждение этого сегодня можно увидеть на примере каждой семьи, махалли, каждого села, аула и города», — подчеркнул он.

Президент сообщил, что в стране строятся сотни современных предприятий, дорог и коммуникационных сетей, комфортное жилье, детские сады, школы и вузы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. Во всех регионах создаются жилые массивы и сады, парки культуры и отдыха, которые получают название «Новый Узбекистан».





Наряду с программами «Благоустроенная махалля» и «Благоустроенное село» по всей стране реализуется общенациональный проект «Зеленый край», отметил он.

«В это замечательную пору мы особенно глубоко осознаем, каким бесценным богатством являются мир и спокойствие, их огромное значение. Еще сильнее понимаем свою ответственность за обеспечение благополучной жизни народа в сегодняшнее неспокойное и тревожное время, за будущее детей и внуков, чистое небо над нашей Родиной», — заявил глава государства.





Шавкат Мирзиёев считает, что жители Узбекистана должны беречь многовековые традиции и продолжать воспитывать детей на этих гуманистических ценностях.

Президент сообщил, что 22 марта в Узбекистане будет отмечаться еще один праздник — День махалли.





«Для каждого из нас махалля — это, как говорится, малая родина. Честь и достоинство человека мы неразрывно связываем с махаллей. Мир в махалле — это мир во всей стране. Процветающая махалля — это процветающая страна. Именно поэтому мы придаем особое значение повышению ее роли и места в нашей жизни, расширению полномочий и возможностей», — пояснил он.

Шавкат Мирзиёев отдельно обратился к молодому поколению Узбекистана.





«Дорогие мои сыновья и дочери, вы живете в независимой, свободной и благоустроенной стране. Это, несомненно, бесценное богатство, большое счастье и вместе с тем огромная ответственность. Ведь завтра именно вам продолжать начатую нами — родителями, учителями и наставниками — очень важную созидательную работу», — сказал он.

По его словам, «высоких рубежей, к которым мы стремимся, достичь не так просто».





«Третий Реннесанс в Новом Узбекистане предстоит построить нынешнему и будущим поколениям, всему нашему народу. Уверен, что вы еще больше прославите нашу Родину на весь мир как новые Хорезми, Фергани, Беруни, Ибн Сино, Улугбек, Навои и Бабур», — отметил он.

После торжеств президент принял участие в народных гуляниях, посмотрел выступления национальных-культурных центров, фольклорно-этнографических коллективов.