Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей страны с праздником Навруз. Глава государства выступил с поздравлением 21 марта в столичном комплексе Humo Arena, где прошли торжества по случаю праздника (видеотрансляция).





«В прошлом году из-за пандемии мы не смогли отпраздновать Навруз так, как прежде — с большими торжествами. Тогда мы загадали, что в скором времени тревожные дни останутся позади и мы вместе с нашим народом отметим еще много праздников, проведем много сайилей. Сегодня эти мечты сбываются. В нашей прекрасной стране вновь царит праздничное настроение, начинаются радостные дни, — сказал он.





Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что угроза коронавируса еще не устранена полностью, и «чтобы проделанный труд не пропал зря, борьбу с пандемией нельзя прекращать ни на минуту, нельзя проявлять равнодушие и беспечность».

«Наша сила — в единстве и сплоченности, наша мощь — в доброте, взаимопомощи и щедрости, наш успех — в твердой уверенности в завтрашнем дне», — сказал глава государства.

Президент отметил, что в этот раз Навруз празднуется в год 30-летия независимости страны. По его словам, все масштабные реформы продолжатся.





«Бессмертный дух и долговечная философия Навруза гармонично сочетаются и созвучны идее нового Узбекистана, который мы сегодня строим. Самоотверженным трудом нашего народа и твердой политической волей мы продолжим наши масштабные реформы. Как бы это ни было сложно, мы никогда не сойдем с нашего верного пути по обеспечению интересов нашего народа, будущего наших дорогих детей», — заявил он.





Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что приоритетное значение придается решению проблем всех слоев населения, в первую очередь женщин и молодежи, создания условий для получения ими образования и профессионального обучения, обеспечению рабочими местами, источником дохода и жильем.

Затем глава государства принял участие в народных гуляниях. Он побеседовал с пришедшими на сайиль, поздравил их с праздником.



