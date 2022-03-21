Олимпийский чемпион Токио в супертяжелом весе Баходир Жалолов (10−0, 10 KO) победил техническим нокаутом в пятом раунде поляка Камила Соколовского (11−26−2, 4 КО) 18 марта в Дубае.

27-летний узбекистанец отправил оппонента в нокдаун во втором раунде, а затем в пятом раунде после еще одного нокдауна рефери решил завершить бой. 35-летний Соколовский пожаловался на это решение, показывая, что мог продолжить поединок.

«Я готов соревноваться с лучшими в супертяжелом весе, и я иду за всеми [чемпионскими] поясами. Я знаю, что наступает», — заявил Жалолов после боя.

Уроженец Сурхандарьи ранее подписал сопромоутерское соглашение с компаниями Probellum и DiBella Entertainment, и они заявили о намерениях вывести узбекистанца на бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.