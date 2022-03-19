Центральный банк Узбекистана установил с 24 марта (с учётом выходных в 5 дней) новые курсы иностранных валют к узбекскому суму.

Курс доллара США снижается на 62,4 сума — до 11509,59 сума, евро — на 66,68 сума до 12726,15 сума, тенге — на 0,11 сума до 22,63 сума. Рубль, напротив, укрепился на 2,83 сума — до 113,39 сума.

Сум подорожал к доллару впервые с 9 марта. Это произошло на фоне повышения основной ставки Центрального банка — с 14% до 17%. До этого национальная валюта резко обесценилась, потеряв за чуть более недели (с 9 марта по 18 марта) 6,1% стоимости — с 10897,27 до 11571,99 сума (график).

Регулятор принял решение повышении ставки для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, чтобы не допустить рост девальвационных и инфляционных ожиданий, сохранить сберегательную активность в национальной валюте и смягчить влияние внешних рисков на экономику.

Кроме того, глава Центробанка Мамаризо Нурмуратов сообщил, что в Узбекистане не наблюдается дефицит наличной иностранной валюты. По его словам, текущих резервов хватит на обеспечение потребностей в налично-обменных операциях на 3−4 месяца. Регулятор также не планирует вводить валютные ограничения, которые «станут шагом назад для Узбекистана».