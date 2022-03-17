Дефицита наличной иностранной валюты в Узбекистане нет. Об этом заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

«Сегодня дефицита наличных долларов или евро в стране нет. Коммерческие банки обеспечивают достаточность наличной иностранной валюты на внутреннем рынке. Существующие резервы наличной валюты могут полностью обеспечить потребность в налично-обменных операциях в среднем в течение 3−4 месяцев», — заявил он.

Центробанк не публикует ежедневную статистику по обменным операциям с иностранной валютой на регулярной основе, но 4 марта банки купили у населения валюту на 43,3 млн долларов и продали на 32,5 млн долларов. Днём ранее эти цифры составляли 27,9 млн и 26,3 млн долларов соответственно. В эти два дня предложение на валютном рынке с участием физлиц превышало спрос.

По его словам, в начале пандемии в 2020 году коммерческим банкам было сложно самостоятельно ввозить наличную иностранную валюту из-за введенных большинством стран ограничений на авиаперевозки. Тогда ЦБ организовал централизованную доставку и предоставлял валюту банкам.

«Если в будущем возникнет нехватка [валюты], конечно же, будут приняты необходимые меры по доставке наличных в централизованном порядке», — сказал он.

Мамаризо Нурмуратов отметил, что согласно статье 22 закона «О валютном регулировании», физические лица могут вывозить из Узбекистана наличную иностранную валюты на сумму не более 100 млн сумов. Юридическим лицам запрещено вывозить из страны наличную иностранную валюту. По его словам, это требование распространяется и на нерезидентов.

«На сегодняшний день вводить дополнительные требования или ограничения по операциям с наличной иностранной валютой не планируется… Наоборот, в среднесрочной перспективе будет проведена работа по либерализации потоков капитала, созданию благоприятных условий для привлечения местных и иностранных инвесторов, ускорению реформ по улучшению финансовых рынков», — подчеркнул глава ЦБ.

По его мнению, введение прямых валютных ограничений станет «шагом назад для Узбекистана», переходящего на инфляционное таргетирование.

17 марта Центральный банк повысил основную ставку до 17%. Регулятор принял это решение для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, чтобы не допустить рост девальвационных и инфляционных ожиданий, сохранить сберегательную активность в национальной валюте и смягчить влияние внешних рисков на экономику. В ЦБ также рассказали, какие ещё планируются меры для поддержки экономики.