Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 9 февраля принял послов Республики Корея Кан Чжэ Квона и Палестины Мохаммада Абдулла Таршахани в связи с завершением их дипломатических миссий в Узбекистане, сообщила пресс-служба МИДа.

Абдулазиз Камилов и Кан Чжэ Квон.

Глава МИДа Узбекистана выделил личный вклад посла Республики Корея Кана Чжэ Квона в укрепление двусторонних отношений дружбы и особого стратегического партнёрства.

В ходе беседы был обсуждён ход реализации ранее достигнутых договорённостей, график предстоящих мероприятий и план по активизации взаимодействия в сферах взаимного интереса.

Абдулазиз Камилов и Мохаммад Абдулла Таршахани.

Принимая посла Палестины, глава МИДа Узбекистана отметил, что за период работы Мохаммада Абдуллы Таршахани узбекско-палестинские отношения последовательно развивались и укреплялись.

Стороны также подтвердили готовность к продолжению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Оба посла выразили искреннюю благодарность узбекской стороне за созданные благоприятные условия для выполнения их дипломатических миссий в Узбекистане.