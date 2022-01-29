Кан Чжэ Квон.

29 января 1992 года, в середине зимы, в России, Москве, было положено начало отношений между Республикой Корея и Республикой Узбекистан, стремящихся к наполненному надеждой светлому будущему. Посол Республики Корея в Российской Федерации Кон Ро Мёнг и полномочный представитель Республики Узбекистан в Москве Акмаль Саидов подписали протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами, благодаря чему были построены дипломатические связи на уровне послов.

31 августа 1991 года Узбекистан провозгласил независимость, и 30 декабря того же года Республика Корея признала суверенность Узбекистана. Меньше месяца спустя наши два государства установили дипломатические отношения, признавая друг друга важными партнёрами. Республика Корея открыла посольство в Узбекистане в декабре 1993 года. Но ещё раньше, сразу после установления отношений, с целью активизации сотрудничества в мае 1992 года открылся центр образования в Ташкенте.

Первый президент Республики Узбекистан Ислам Каримов впервые посетил Республику Корея в качестве главы государства в июне 1992 года, когда корейское посольство ещё не было открыто и не были приняты верительные грамоты посла Республики Корея в Республике Узбекистан. Следует отметить, что этот факт демонстрировал надежду на развитие двусторонних связей между нашими странами.

Встреча первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова с председателем компании Daewoo Ким У Джунгом, которая состоялась в ходе его первого визита в Республику Корея, стала «сигнальной ракетой» экономического сотрудничества между Кореей и Узбекистаном. Обе стороны договорились о создании первого автомобильного завода в Центральной Азии в Узбекистане, который открылся в июле 1996 года с производственной мощностью 200 тысяч единиц в год.

В результате наращивания экономического сотрудничества между двумя странами по состоянию на конец 2020 года были реализованы 413 инвестиционных проектов Республики Корея в Республике Узбекистан, и их объём достиг 770 млн долларов (согласно декларации — 1570 млн долларов). Республика Корея также стала четвёртой страной по объёму внешнеторгового оборота Республики Узбекистан.

Через год после установления дипломатических отношений, в 1993 году, было всего 267 граждан Узбекистана, посетивших Республику Корея. До прихода коронавируса в 2019 году посетивших Республику Корея граждан Узбекистана было уже 95634 человека, что больше в 350 раз. В самом начале установления дипломатических отношений граждан Республики Корея, посетивших Республику Узбекистан, фактически не было. В 2019 году Узбекистан посетило 35524 жителя Республики Корея. В 2000 году студентов, прибывших из Узбекистана в Республику Корея, было около 60 человек, в 2019 году их число превысило 10 тысяч, что в 180 раз больше. Народы двух стран, несмотря на то, что физически находятся на расстоянии 5000 км, очень дружны и близки.

В период, когда все страны мира из-за коронавируса сократили до минимума связь между собой, наши два государства использовали это время для укрепления сотрудничества. Республика Корея в самом начале появления коронавирусной инфекции для того, чтобы помочь в создании противоэпидемиологической системы, направила в Республику Узбекистан медицинских специалистов мирового уровня. В октябре 2020 года был открыт Государственный медицинский детский центр, в дальнейшем планируется создание больницы для взрослых, онкологического центра, а также медицинского вуза. Данный национальный медицинский кластер ещё больше укрепит сотрудничество между двумя странами в сфере медицины и здравоохранения.

Особенно хочу отметить, что в январе 2021 года был проведён двусторонний онлайн-саммит, в декабре состоялся государственный визит президента Шавката Мирзиёева в Республику Корея. В этот год внешние отношения мы начали и закончили вместе, ещё больше углубили отношения особых стратегических партнёров, это был значимый год в подготовке направления будущего сотрудничества.

2022 год — это год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими двумя странами и одновременно 85-летия проживания корейской диаспоры в Узбекистане. В 1937 году представители корейской диаспоры, оставив родину, прибыли на далёкую неизвестную землю, где их тепло встретил народ Узбекистана. Граждане Республики Корея благодарны за это узбекскому народу. Представители корейской диаспоры успешно обосновались в Узбекистане, вносят вклад в каждую точку социальной сферы, играя роль дружественного крепкого моста в настоящих двусторонних отношениях.

Узбекская пословица гласит: «Одежда хороша, когда новая, а друг — когда старый», корейская пословица говорит: «Соевая паста и друг с годами становятся лучше». Схожесть смысла пословиц говорит о том, что между нашими странами очень много схожего в менталитете. И, как говорят пословицы, наши два государства в течение долгих 30 лет были вместе хорошими друзьями. Я уверен, что и в последующие 30 лет мы будем ещё ближе.

Кан Чжэ Квон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Узбекистан