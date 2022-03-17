Любые реформы должны создавать дополнительные возможности для предпринимателей. Об этом на совещании в Государственном налоговом комитете 16 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Я только-только ставлю предпринимателей на ноги, никому не позволю их сломить. Пусть налоговая система работает не мечом, а умом, как друг, как учитель, как помощник. Особенно в Ташкенте есть большие возможности, которые нам нужно выявить. Нам нужно изменить мировоззрение», — цитирует его Kun.uz.

Глава государства рассказал о налоговых нарушениях во время его работы хокимом Самаркандской области.

«Когда-то давно легальной стала практика класть деньги 29 числа и снимать деньги 1 числа. Когда я прибыл в Самарканд хокимом, увидел, что там нет налоговых поступлений. Я сразу взял [ситуацию] под контроль и узнал, что всё делается за наличный расчёт. Мы прошли через такие периоды. Сегодня наступила другая эпоха», — сказал он.

Теперь «в системе нет места коррупции», заявил президент. «Лишение свободы после получения взятки — это крайняя и безвыходная мера. Сделайте так, чтобы не было возможности для взяточничества», — отметил Шавкат Мирзиёев.

На совещании президент также анонсировал ряд изменений в налоговой сфере и отметил, что необходимо обеспечить стабильность налоговых поступлений и поддержать предпринимателей. «Рост поступлений — это не главное. Нам необходимо правильно наладить систему, научить, снизить налоговую нагрузку, обеспечить предпринимателям условия для свободной, честной работы», — сказал он.

В феврале министр юстиции Русланбек Давлетов сообщал, что в Узбекистане в 2 раза увеличилось число случаев изъятия земель у бизнеса для государственных нужд, на 50% — судебных споров с участием предпринимателей и в 2,5 раза — число проверок и ревизий.