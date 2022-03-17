Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду посетил Государственный налоговый комитет, где провёл совещание по вопросам совершенствования налоговой сферы.

Глава государства отметил, что за пять лет в стране была создана «абсолютно новая налоговая система» и «впервые в истории Узбекистана принят новый Налоговый кодекс, соответствующий Новому Узбекистану».

«Количество видов налогов сокращено с 13 до 9. Ставка налога на имущество снижена с 5% до 1,5%, а налога на добавленную стоимость — с 20% до 15%. В 2023 году мы должны снизить НДС до 12%. Налоговая нагрузка на заработную плату снижена почти в 2 раза. Если налоговая нагрузка будет снижаться и будут расти доходы, конечно, люди будут нами довольны», — отметил он.

Президент сообщил, что к 2026 году налоговую нагрузку на экономику планируется снизить с 28% до 25%. Предусматривается также объединение земельного налога и налога на имущество.

«О чём спрашивают, в первую очередь, предприниматели, прибывающие из развитых стран? О том, какая у нас налоговая нагрузка, что будет с их доходами… Представьте, какой была налоговая нагрузка четыре года назад. У нас ещё много возможностей», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость совершенствования работы налоговых органов, для чего необходимо широко внедрять информационные технологии. По его словам, это будет способствовать полной автоматизации бизнес-процессов, устранению налоговых барьеров, сокращению теневой экономики и укреплению кадрового потенциала.

Президент указал на необходимость обеспечения стабильности налоговых поступлений и поддержки предпринимателей в нынешней быстро меняющейся, сложной ситуации в мире.

«Я пришёл сюда как представитель налогоплательщиков, — сказал он. — Рост поступлений — это не главное. Нам необходимо, в первую очередь, правильно наладить систему, научить, снизить налоговую нагрузку, обеспечить предпринимателей условия для свободной, честной работы. Налоговики должны быть не наказывающими, а помощниками, наставниками».

Глава государства отметил, что в некоторых случаях у предпринимателей возникает много вопросов также потому, что они не понимают, как работать с новыми программами и требованиями. Он поручил на основе принципа «Налоговик — помощник» разъяснять бизнесу, как работать по новым правилам и расширить охват предпринимателей электронными услугами. ГНК поручено провести встречи с предпринимателями во всех регионах и отчитываться в СМИ.

Налоговая система должна активно участвовать в трансформации государственных предприятий, ориентируя их на снижение издержек и финансовую стабильность, отмечалось на совещании.

Президент обратил внимание на недостаточный уровень подготовки кадров в Фискальном институте при ГНК. Он предложил повышать квалификацию специалистов за рубежом.

Доходы государственного бюджета Узбекистана в 2021 году составили 164,7 трлн сумов, что на 31,7 трлн сумов (+23,9%) больше аналогичного периода прошлого года. Поступления, администрируемые налоговыми органами, составили 127,9 трлн сумов, что на 24,3 трлн сумов (+23,5%) больше показателя 2020 года, включая поступления по крупным налогоплательщикам — 82,3 трлн сумов (рост на 14,6 трлн сумов).