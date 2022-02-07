Министр юстиции Русланбек Давлетов 4 февраля на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса представил анализ данных из автоматизированной системы Business Indicator, позволяющей оценивать уровень развития предпринимательства в регионах Узбекистана.

Оценка проводилась по 21 направлению на основании информации, предоставленной компетентными органами, а также по опросу предпринимателей (методология).





Сравнение рейтинга Business Indicator за первые полугодия 2020 и 2021 годов.

По итогам оценки первых шести месяцев 2021 года ни один из 14 регионов Узбекистана не был признан «образцовым». Самые низкие результаты отмечены в Андижанской, Джизакской и Сурхандарьинской областях.

За этот период количество случаев изъятия земельных участков, находящихся в собственности предпринимателей, для государственных и общественных нужд увеличилось в 2 раза по сравнению с таким же периодом 2020 года.

Показатель выделения пустующих зданий и земельных участков под предпринимательство снизился на 5%.

Количество рассмотренных в суде споров с участием предпринимателей увеличилось на 50%.

«Это плохой сигнал — увеличивается число споров между государственными органами и предпринимателями. Если кто-то идёт в суд, это свидетельствует о том, что основная система плохо работает», — подчеркнул министр.

По его словам, если такая тенденция продолжится, то судебная система не выдержит наплыва жалоб.

«Сейчас один судья в гражданских судах рассматривается 150 дел в месяц. Даже если посчитать за 30 дней, то за день выпадает по 5 дел. Когда он изучит дела, когда выразит мнение, где это запишет? Судебная система не сможет выстоять такое давление, а у нас тут идёт рост на 50% за год», — отметил он.

Кроме того, количество проверок и ревизий на каждые 1000 предпринимателей увеличилось в 2,5 раза.

«Ревизии, проверки — это старая система. Мы переходим на систему аудита, камерального контроля, но всё равно эти ревизии есть — они отображаются в нашей автоматизированной системе», — заявил глава Минюста.

В первом полугодии 2021 года сумма компенсаций, выделенных Государственным фондом поддержки предпринимательства, уменьшилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.