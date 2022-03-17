17 марта в Узбекистан из Японии в качестве гуманитарной помощи доставлено 201,6 тысячи доз вакцины AstraZeneca, сообщила пресс-служба Минздрава.

Общее количество доз вакцин, полученных безвозмездно или приобретённых Узбекистаном, достигло 61,47 миллиона. Эта цифра включает 41,9 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001, более 8,5 миллиона доз Moderna, более 4,6 миллиона доз Pfizer/BioNTech, 2,6 миллиона доз AstraZeneca, свыше 1,9 миллиона доз Sinovac, 1,3 миллиона доз «Спутника V» и 343,3 тысячи доз Sputnik Light.

К настоящему времени в процессе иммунизации использовано 47,3 миллиона доз. По данным Минздрава, полный курс вакцинации прошло 73,9% взрослого населения (всего должны получить прививки 21,5 миллиона человек), хотя бы одну дозу получили 92,2%.

Запас вакцин против COVID-19 в стране составляет более 14,1 миллиона доз.