15 марта в Узбекистане было подтверждено 60 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. В предыдущие два дня выявляемость составляла чуть больше 20 случаев в день.

Общее количество случаев за всё время пандемии — с марта 2020 года — достигло 237,3 тысячи.

У 4 человек во вторник также была подтверждена пневмония. Днём ранее было выявлено 2 случая.

С 1 марта не сообщалось о случаях смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1637.

Накануне было отменено требование о сдаче ПЦР-теста для въезда в Узбекистан при наличии сертификата о вакцинации. Кроме того, сняты ограничения на передвижение через наземные пункты пропуска на границе с Таджикистаном и Казахстаном.