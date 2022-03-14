Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Узбекистан 7 марта впервые заключили валютную своп-сделку на 20 млн долларов. Это первая такая сделка, которая поможет Узбекистану хеджировать валютные риски, связанные с заимствованием в иностранной валюте, сообщили в ЕБРР.

Своп-транзакции — это финансовый инструмент, используемый для управления финансовыми рисками. Валютный своп — это один из видов свопа, который используется для защиты долга в иностранных валютах от валютного риска.

«Эта пилотная сделка в сочетании с технической помощью по реформе законодательства о деривативах, недавно начатой ЕБРР, поддержит усилия Министерства финансов Узбекистана по развитию рынка деривативов и подчеркнёт важность управления валютным риском», — говорится в сообщении.

Глава ЕБРР в Узбекистане Алкис Дракинос заявил, что эта сделка является «важной вехой в развитии рынка местной валюты в Узбекистане». «Это облегчит как управление валютными рисками, так и кредитование реального сектора страны в национальной валюте. Это особенно важно в период нестабильности в Центральной Азии и за её пределами», — отметил он.

Для проведения сделки Министерство финансов получило положительное правовое заключение международной юридической компании по генеральному соглашению — Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA).

«Было подписано генеральное соглашение ISDA с ЕБРР, предложившим наилучшую цену по сделке, и осуществлена первая своп-операция на 20 млн долларов, привлеченных в качестве заемных средств у Азиатского банка развития. Благодаря этой исторической тестовой операции государственный заём в иностранной валюте преобразован в заём в национальной валюте», — отметили в Минфине.

В министерстве добавили, что первая тестовая своп-операция позволит использовать деривативы с международными контрагентами для эффективного управления валютными рисками относительно внешних заемных средств, привлекаемых со стороны государственного и частного секторов Узбекистана.

Подобные операции станут альтернативным инструментом конвертации инвестиций в иностранной валюте в сумы через деривативы, учитывая специфику привлечения зарубежных вложений в национальной валюте.

Развитие рынка деривативов будет способствовать эффективному управлению финансовыми рисками в Узбекистане, правильной оценке сумовых активов и обязательств, а также формированию рынка национальной валюты за рубежом.

В настоящее время Минфин совместно с ЕБРР работает над проектом создания законодательства о деривативных и РЕПО транзакциях. Кроме того, фонд TCX выразил готовность содействовать формированию рынка узбекской валюты за рубежом, получению опыта применения соответствующих инструментов и развитию финансовой грамотности в стране.

Государственный долг Узбекистана в 2021 году вырос на 2,9 млрд долларов — до 26,3 млрд долларов. Большая часть внешнего займа по-прежнему уходит на поддержку бюджета. За год доля доллара в валютной структуре госдолга выросла почти до 72%, при этом узбекский сум смог сместить юань из топ-5.