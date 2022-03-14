Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 марта подписал закон о поправках в налоговое, валютное законодательство и Кодекс об административной ответственности. Spot.uz рассказал, как изменились штрафы для бизнеса.
Согласно документу, с 12 июня изменятся размеры некоторых административных штрафов в сфере торговли, налогообложении, платёжной дисциплины.
№
Вид правонарушения
Размер штрафа:
действующий
с 12 июня
Нарушение правил торговли или оказания услуг
|1
|Нарушение правил торговли или оказания услуг
|для граждан — от 1 до 5 БРВ,
должностных лиц — от 5 до 7 БРВ
|для граждан — 10 БРВ,
с должностных лиц — 20 БРВ
|2
|Нарушение правил торговли или оказания услуг стоимостью в значительном размере (от 100 до 300 БРВ)
|для граждан — от 5 до 10 БРВ,
должностных лиц — от 5 до 17 БРВ
|для граждан — 25 БРВ,
должностных лиц — 40 БРВ
|3
|Нарушение правил торговли или оказания услуг стоимостью в крупном размере (от 300 до 500 БРВ)
|для граждан — от 10 до 50 БРВ,
должностных лиц — от 40 до 80 БРВ
|для граждан — 70 БРВ,
должностных лиц — 80 БРВ
Уклонение от уплаты налогов и сборов
|4
|Умышленное сокрытие (занижение) прибыли (дохода) или иных объектов налогообложения либо иное умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов
|для граждан — от 3 до 5 БРВ,
должностных лиц — от 5 до 7 БРВ
|для граждан — 10 БРВ,
должностных лиц — 15 БРВ
|5
|То же правонарушение, совершенное в значительном размере
|для граждан — от 5 до 10 БРВ,
должностных лиц — от 10 до 15 БРВ
|для граждан — 20 БРВ,
должностных лиц — 30 БРВ
Нарушение установленного порядка ведения учёта и отчётности объектов налогообложения, а также платёжной дисциплины
|6
|Отсутствие учета прибыли (дохода) или иных объектов налогообложения или ведение этого учета с нарушениями установленного порядка, если эти действия привели к занижению причитающейся суммы налогов или сборов, а также непредставление иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов и сборов, а равно непредставление обоснования выявленных расхождений либо уточнённой налоговой отчетности в установленный срок по результатам камеральной налоговой проверки
|от 1 до 3 БРВ
|3 БРВ
|7
|Непредставление своевременно налоговой отчётности
|от 1 до 3 БРВ
|для граждан — 3 БРВ, должностных лиц — 10 БРВ
|8
|Нарушение платёжной дисциплины, в том числе неисполнение инкассовых поручений налоговых органов по взысканию платежей с предприятий-недоимщиков, нарушения установленных сроков проведения платежей при наличии соответствующих средств на счетах предприятий, а также действия, нарушающие очередность списания денежных средств
|от 10 до 15 БРВ
|15 БРВ
|9
|Непредставление или несвоевременное представление налогоплательщиком в обслуживающий банк платёжного поручения на уплату налогов и сборов
|от 3 до 5 БРВ
|5 БРВ
Сокрытие численности работников
|10
|Сокрытие численности работников
|для граждан — от 1 до 5 БРВ,
должностных лиц — от 5 до 10 БРВ
|10 БРВ
|11
|То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания
|для граждан — от 5 до 10
должностных лиц — от 10 до 15 БРВ
|20 БРВ
Как пишет Spot, при этом отменяются меры административной ответственности за:
- несвоевременное представление инкассовых поручений предприятиям, имеющим налоговую задолженность;
- просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность;
- нарушение порядка проведения кассовых операций.
С 12 июня также вводятся:
- административный штраф в сумме 30 БРВ за искусственное завышение или занижение цен на товары и оказываемые услуги в зависимости от формы расчётов — наличные или пластиковые карты;
- финансовая санкция за нарушение требований или порядка по отображению фискальных отметок либо оснащению автоматизированными измерительными средствами учёта или обеспечению интеграции с информационными системами налоговых органов — в размере чистой выручки, полученной в последнем отчётном квартале, в котором имела место реализация.
Кроме того, с 12 сентября производителей и импортёров начнут штрафовать за нарушения правил обязательной цифровой маркировки товаров (продукции) средствами индентификации. Сумма штрафа составит 100 БРВ плюс чистая выручка, полученная в последнем отчётном квартале, в котором имела место реализация.
Документ также предусматривает изменения в части репатриации активов и предоставляет новые налоговые льготы. С этими и другими изменениями подробнее можно ознакомиться в материале Spot.uz.