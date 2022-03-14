Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 марта подписал закон о поправках в налоговое, валютное законодательство и Кодекс об административной ответственности. Spot.uz рассказал, как изменились штрафы для бизнеса.

Согласно документу, с 12 июня изменятся размеры некоторых административных штрафов в сфере торговли, налогообложении, платёжной дисциплины.

№ Вид правонарушения Размер штрафа: действующий с 12 июня Нарушение правил торговли или оказания услуг 1

Нарушение правил торговли или оказания услуг

для граждан — от 1 до 5 БРВ,

должностных лиц — от 5 до 7 БРВ

для граждан — 10 БРВ,

с должностных лиц — 20 БРВ

2

Нарушение правил торговли или оказания услуг стоимостью в значительном размере (от 100 до 300 БРВ)

для граждан — от 5 до 10 БРВ,

должностных лиц — от 5 до 17 БРВ

для граждан — 25 БРВ,

должностных лиц — 40 БРВ

3

Нарушение правил торговли или оказания услуг стоимостью в крупном размере (от 300 до 500 БРВ)

для граждан — от 10 до 50 БРВ,

должностных лиц — от 40 до 80 БРВ

для граждан — 70 БРВ,

должностных лиц — 80 БРВ

Уклонение от уплаты налогов и сборов 4

Умышленное сокрытие (занижение) прибыли (дохода) или иных объектов налогообложения либо иное умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов

для граждан — от 3 до 5 БРВ,

должностных лиц — от 5 до 7 БРВ

для граждан — 10 БРВ,

должностных лиц — 15 БРВ

5

То же правонарушение, совершенное в значительном размере

для граждан — от 5 до 10 БРВ,

должностных лиц — от 10 до 15 БРВ

для граждан — 20 БРВ,

должностных лиц — 30 БРВ

Нарушение установленного порядка ведения учёта и отчётности объектов налогообложения, а также платёжной дисциплины 6

Отсутствие учета прибыли (дохода) или иных объектов налогообложения или ведение этого учета с нарушениями установленного порядка, если эти действия привели к занижению причитающейся суммы налогов или сборов, а также непредставление иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов и сборов, а равно непредставление обоснования выявленных расхождений либо уточнённой налоговой отчетности в установленный срок по результатам камеральной налоговой проверки

от 1 до 3 БРВ

3 БРВ

7

Непредставление своевременно налоговой отчётности

от 1 до 3 БРВ

для граждан — 3 БРВ, должностных лиц — 10 БРВ

8

Нарушение платёжной дисциплины, в том числе неисполнение инкассовых поручений налоговых органов по взысканию платежей с предприятий-недоимщиков, нарушения установленных сроков проведения платежей при наличии соответствующих средств на счетах предприятий, а также действия, нарушающие очередность списания денежных средств

от 10 до 15 БРВ

15 БРВ

9

Непредставление или несвоевременное представление налогоплательщиком в обслуживающий банк платёжного поручения на уплату налогов и сборов

от 3 до 5 БРВ

5 БРВ

Сокрытие численности работников 10

Сокрытие численности работников

для граждан — от 1 до 5 БРВ,

должностных лиц — от 5 до 10 БРВ

10 БРВ

11

То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания

для граждан — от 5 до 10

должностных лиц — от 10 до 15 БРВ

20 БРВ

Как пишет Spot, при этом отменяются меры административной ответственности за:

несвоевременное представление инкассовых поручений предприятиям, имеющим налоговую задолженность;

просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность;

нарушение порядка проведения кассовых операций.

С 12 июня также вводятся:

административный штраф в сумме 30 БРВ за искусственное завышение или занижение цен на товары и оказываемые услуги в зависимости от формы расчётов — наличные или пластиковые карты;

за искусственное завышение или занижение цен на товары и оказываемые услуги в зависимости от формы расчётов — наличные или пластиковые карты; финансовая санкция за нарушение требований или порядка по отображению фискальных отметок либо оснащению автоматизированными измерительными средствами учёта или обеспечению интеграции с информационными системами налоговых органов — в размере чистой выручки, полученной в последнем отчётном квартале, в котором имела место реализация.

Кроме того, с 12 сентября производителей и импортёров начнут штрафовать за нарушения правил обязательной цифровой маркировки товаров (продукции) средствами индентификации. Сумма штрафа составит 100 БРВ плюс чистая выручка, полученная в последнем отчётном квартале, в котором имела место реализация.

Документ также предусматривает изменения в части репатриации активов и предоставляет новые налоговые льготы. С этими и другими изменениями подробнее можно ознакомиться в материале Spot.uz.