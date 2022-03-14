На 110 тысячах кв. м в Tashkent City расположился масштабный жилой комплекс Boulevard. Ансамбль из шести домов классической европейской архитектуры располагает 1167 высококлассными апартаментами.





Для комфорта владельцев авто в ЖК Boulevard предусмотрен огромный подземный паркинг общей площадью 9 га. Это один из крупнейших современных подземных паркингов в Узбекистане, рассчитанный на более 1600 мест. В подземном паркинге вашему автомобилю обеспечена сохранность от любой непогоды, пыли, осадков и гарантирована полная безопасность 24/7.

Современная система навигации помогает легко сориентироваться на огромной территории. Датчики количества свободных мест показывают актуальную информацию о загруженности.





Разделение машиномест на гостевые, семейные и персональные, а также пункт охраны и сканер номерных знаков помогают исключить возможность доступа посторонних и быть уверенным, что ваше место не будет занято.

Парковка оснащена также современной системой безопасности, сенсорным освещением, датчиками дыма и пожаротушения. Подняться с парковки до квартиры за считанные секунды можно на лифте швейцарского качества Schindler. Также система эскалаторов обеспечивает простой и комфортный доступ с парковки на шопинг-авеню Boulevard.





Подземный паркинг в жилом комплексе Boulevard — это важное преимущество для вашего максимального комфорта. Подробности о приобретении машиномест можно узнать в офисе продаж компании Dream City Development.

Телефон единого информационного центра: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

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