Запечённая курица в горшочках





Курица в горшочках готовится быстро, с таким простым и вкусным блюдом справится даже начинающий кулинар.

Курица по-пекински





Секрет рецепта курицы в китайском стиле — в кисло-сладком соусе, состоящем из томатной пасты, ананаса, сладкого перца и соевого соуса.

Курица по-мароккански





Отличный вариант сытного и согревающего блюда в холодное время года.

Курица по-мексикански





Тушёная курица с кукурузой и помидорами — блюдо в мексиканском стиле. Любители острого могут добавить перец чили.

Курица по-итальянски в фольге





Куриная грудка с овощами, запечённая в фольге и приправленная ароматными специями.

Курица по-французски





Курица по-французски готовится в духовке с помидором и сыром.