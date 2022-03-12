Запечённая курица в горшочках


Курица в горшочках готовится быстро, с таким простым и вкусным блюдом справится даже начинающий кулинар.

Курица по-пекински


Секрет рецепта курицы в китайском стиле — в кисло-сладком соусе, состоящем из томатной пасты, ананаса, сладкого перца и соевого соуса.

Курица по-мароккански


Отличный вариант сытного и согревающего блюда в холодное время года.

Курица по-мексикански


Тушёная курица с кукурузой и помидорами — блюдо в мексиканском стиле. Любители острого могут добавить перец чили.

Курица по-итальянски в фольге


Куриная грудка с овощами, запечённая в фольге и приправленная ароматными специями.

Курица по-французски


Курица по-французски готовится в духовке с помидором и сыром.