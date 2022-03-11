Днем 11 марта и в ближайшие выходные по территории Узбекистана ожидается неустойчивая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По большей части страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. По Каракалпакстану и Хорезмской области небольшие дожди пройдут лишь в отдельных районах.

В горных районах осадки, местами сильные, пройдут в виде дождя и снега. Местами по республике будет усиливаться ветер до 17−22 м/с, при грозе порывы ветра могут достигать 25−28 м/с.

Температура воздуха будет постепенно понижаться от +17…+20 градусов до +13…+16.

В предгорных и горных районах селеопасно, в горах лавиноопасно.

Неустойчивая погода, временами с выпадением дождей, сохранится по Узбекистану и в первой половине следующей недели.

«Такая погода вызвана наличием в атмосфере очень активной южной фронтальной зоны, которая постоянно генерирует выход влажных облачных массивов на территорию республики», — пояснили в Узгидромете.

Подобный характер погоды с частым выпадением дождей наблюдался в Узбекистане и в марте прошлого года. В Ташкенте, например, число дней с дождем составило 21 день, добавили синоптики.