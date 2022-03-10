В Ташкенте 9 марта состоялось первое заседание Совместной комиссии Узбекистана и Ирана по безопасности. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В этот день документ о создании комиссии подписали секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Али Шамхани.

Как сообщили иранские агентства Irna и Mehr News, документ послужит основой для сотрудничество Ташкента и Тегерана в борьбе с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков и другой транснациональной организованной преступностью.

Али Шамхани подчеркнул, что предотвращение распространения терроризма и экстремизма в регионе является одной из задач в сфере безопасности для Ирана и Узбекистана. По его словам, общая граница с Афганистаном требует расширения сотрудничества для решения проблем и установления мира и стабильности в этой стране.

9 марта Али Шамхани также принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В сообщении пресс-службы главы государства говорится, что на встрече были «положительно оценены практические результаты первого заседания Совместной комиссии по безопасности».

Стороны обсудили проекты в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, сотрудничество в вопросах обеспечения региональной безопасности, а также ситуацию в Афганистане и меры по оказанию содействия для преодоления гуманитарного кризиса в этой стране.