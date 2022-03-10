Банк России ввёл с 10 марта по 10 сентября временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщила пресс-служба регулятора.

В этот период местные компании и ИП смогут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5000 долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам (по остальным валютам ограничений нет). В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена.

Иностранные компании и предприниматели-нерезиденты не смогут получить наличные доллары, евро, фунты стерлингов или иены со счетов и депозитов вплоть до 10 сентября.

Остальные валюты нерезиденты смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

Другие условия депозитов и счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, открытых компаниями и предпринимателями по состоянию на 10 марта 2022 года, сохраняются.

Напомним, с 9 марта клиенты банков в России смогут снять со своих счетов не больше 10 тысяч долларов, остальную часть они будут получать в рублях. Кроме того, Центробанк запретил банкам продавать наличную валюту гражданам.

За границей ЦБ предлагает расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте в странах, где ее принимают: это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия.