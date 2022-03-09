С жалобами на заполнение кузовов машин водой стали обращаться жители Узбекистана в соцсетях.

На видео заметно, что вода попадает в салон и скапливается под автомобильными ковриками.





Причиной UzAuto Motors назвал демонтированные заглушки технических отверстий кузова. Они предусмотрены в днище автомобиля или в моторном щите, каждое из которых плотно закрывается заводской заглушкой, отметили в компании.

«Эти заглушки демонтируются при установке внешних устройств, таких как видеорегистраторы или другие устройства. Недобросовестные или непрофессиональные специалисты по установке внешних систем могут повредить заглушки или вовсе забыть установить, вследствие чего герметичность кузова нарушается, и вода беспрепятственно попадает в салон. Во избежание подобных недоразумений и дальнейших хлопот по устранению неполадок рекомендуем обращаться только в сертифицированные сервисные центры, тем более, если дело касается новых автомобилей», — говорится в сообщении UzAuto Motors.

Компания UzAuto Motors внимательно относится к любой обратной связи по качеству продукции, будь то обращение в колл-центр или дилерский центр.





В случае с анонимными постами компании сложнее принять оперативные меры по устранению неполадок, так как невозможно выйти на контактное лицо.

Для скорейшего решения всех вопросов касательно продукции UzAuto Motors просит клиентов обращаться в компанию и к ее дилерам. Более того, это позволит UzAuto Motors выявить системные проблемы в производстве и работе дилерских центров.





В соответствии со стандартными инструкциями производителя, прежде чем оформить сделку купли-продажи, дилеры в присутствии клиента производят предпродажный осмотр автомобиля. Данная процедура дает клиенту возможность оценить укомплектованность и ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания автомобиля до его оформления. В связи с чем компания просит покупателей внимательнее относиться к этой процедуре.





UzAuto Motors выражает признательность активистам, предоставляющим фото- и видео-информацию о предполагаемых повреждениях и дефектах и надеется, что в интересах потребителей их контактные данные будут предоставлены специалистам компании для принятия оперативных мер.





UzAuto Motors рекомендует потребителям обращаться к авторизованным дилерам компании или по официальным каналам связи.

Телефон колл-центра: (+998) 78−141−77−77.

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