Президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта в страну российской нефти, сжиженного природного газа и угля, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Сегодня я объявляю, что Соединённые Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в портах США», — сказал Джо Байден 8 марта, заявляя о новых мерах против России.

Он уточнил, что это решение было принято «в тесной консультации» с союзниками и партнёрами по всему миру, особенно в Европе.

«Мы продвигаемся вперёд в этом запрете, понимая, что многие из наших европейских союзников и партнёров могут быть не в состоянии присоединиться к нам», — подчеркнул глава США.

Джо Байден отметил, что Соединённые Штаты производят гораздо больше нефти внутри страны, чем вся Европа. «По сути, мы являемся нетто-экспортёром энергии. Поэтому мы можем сделать этот шаг, когда другие не могут», — отметил он.

«Но мы тесно сотрудничаем с Европой и нашими партнёрами, чтобы разработать долгосрочную стратегию по снижению их зависимости от российской энергии», — сказал глава США.

Соединённые Штаты в связи с этой мерой также понесут расходы, признал Джо Байден. «Когда я впервые заговорил об этом, я сказал, что защита свободы будет стоить дорого — это будет стоить и нам, в Соединённых Штатах. Республиканцы и демократы понимают — одинаково понимают это. И республиканцы, и демократы ясно дали понять, что мы должны это сделать», — сказал он.

«Я собираюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы свести к минимуму повышение цен здесь, дома», — сказал Джо Байден. Он заверил, что США предпринимают шаги для обеспечения надёжного энергоснабжения во всём мире.

Представитель администрации Джо Байдена разъяснил механизм запрета на импорт энергоносителей.

«Наш запрет блокирует любые новые закупки российской нефти и некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля, а также сворачивает поставки существующих закупок, на которые уже заключены контракты, — сказал он на брифинге в Белом доме. — Он также запрещает новые инвестиции США в энергетический сектор России […]. И, наконец, американцам будет запрещено участвовать в иностранных инвестициях, поступающих в российскую энергетику».

По словам представителя Белого дома, в 2021 году российская нефть составляла чуть менее 10% общего импорта нефти, но треть импорта Европы. По состоянию на прошлый год Европа импортирует из России нефти более чем в шесть раз больше, чем США, — около 4,5 миллионов баррелей для Европы против 700 тысяч баррелей нефти для США в день.

В этот же день Великобритания заявила, что прекратит импорт российской нефти к концу года.

«Поэтапный отказ от импорта не будет немедленным, но вместо этого даст Великобритании более чем достаточно времени для корректировки цепочек поставок, поддержки промышленности и потребителей. Правительство будет работать с компаниями через новую целевую группу по нефти, чтобы помочь им использовать этот период для поиска альтернативных источников», — говорится в пресс-релизе.

Импорт российской нефти составляет 44% российского экспорта и 17% доходов федерального бюджета за счёт налогообложения — этот шаг усиливает международное давление на российскую экономику, подчёркивается в сообщении.

По мнению британского правительства, в условиях конкурентного глобального рынка нефти и нефтепродуктов спрос могут удовлетворить альтернативные поставщики.

«Мы будем тесно сотрудничать с международными партнёрами для обеспечения альтернативных поставок топливных продуктов», — говорится в сообщении.

Российский импорт составляет 8% от общего спроса на нефть в Великобритании, но Великобритания также является крупным производителем как сырой нефти, так и нефтепродуктов, в дополнение к импорту от различных надёжных поставщиков за пределами России, включая Нидерланды, Саудовскую Аравию и США.

«Пока происходит этот переход, правительство признает необходимость продолжать импортировать российскую нефть. Это поможет обеспечить непрерывность наших поставок и защитить потребителей», — подчёркивается в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что Великобритания не зависит от российского природного газа, который составляет менее 4% поставок. Тем не менее, правительство изучает варианты дальнейшего сокращения этого показателя.