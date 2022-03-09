8 марта в Узбекистане был подтверждён 51 случай коронавируса, что на 24 больше, чем в предыдущий день (27), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество случаев, зарегистрированных с марта 2020 года, превысило 237 тысяч.

В Ташкенте во вторник было выявлено 29 случаев, или на 24 больше, чем в понедельник (5). В Ташкентской области выявлено 7 случаев (днём ранее — ни одного).

В течение дня также зафиксировано 5 случаев пневмонии (в предыдущий день — 3).

О случаях смерти от последствий ковида не сообщается в течение семи дней (официально зарегистрированных умерших за всё время — 1637).