Anadolu — это американская клиника в Турции. Она была создана и работает под руководством всемирно известной американской университетской больницы Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine), основанной в 1889 году.





Онколог Синан Карааслан и абдоминальный хирург-онколог Вафи Аталай провели в Ташкенте бесплатные консультации и рассказали о причинах роста онкозаболеваний, современных препаратах и о том, как новые исследования в клинике Anadolu дают возможность бить по опухоли точечно и эффективно.

Доктор Синан Карааслан является онкологом с большим опытом работы, который специализируется на медикаментозном лечении. Он применяет в своей практике лекарства последнего поколения — иммунотерапевтические и таргетные препараты, показавшие высокую эффективность в лечении рака.

Профессор Вафи Аталай является ведущим хирургом медицинского центра Anadolu. Он разработал метод лечения рака прямой кишки, который дает возможность обойтись без установки колостомы.





Новые схемы лечения

Злокачественные заболевания сегодня по-прежнему занимают высокие позиции по смертности во всем мире. Онкология — серьезная проблема всего человечества.

С каждым годом динамика заболеваемости только растет. Но последние технологии и исследования помогают на ранних стадиях узнать о болезни.

Причины возникновения онкологии различны, одна из весомых — ухудшение качества окружающей среды. Помимо экологических проблем к онкологии приводит неправильный образ жизни и стрессовые ситуации.

Вдобавок на возросшее количество выявленных онкобольных повлияло и улучшение качества методов диагностики, а еще и случившаяся пандемия.





«Как оказалось, COVID-19 способствовал выявлению рака — многие стали проходить компьютерную томографию, а это повлияло на выявление онкопатологии легких на ранних стадиях», — рассказал онколог Синан Карааслан.

Медицина не стоит на месте и онкологическое направление — в первую очередь. Поэтому сегодня выявить эти заболевания легче.

«Примерно пять лет назад медицина сделала большой шаг вперед — появились новые методы диагностики и лечения. За последний год большой рывок произошел в исследовании природы рака, врачам удалось разработать новые схемы терапии и препараты», — поделился доктор Синан.

Сегодня есть возможность проникнуть внутрь опухоли и исследовать ее природу. А в соответствии с этим назначить целенаправленное лечение пациенту.

«Теперь в современной медицине подход в лечении онкологии носит индивидуальный характер. Исследуя генетику опухоли, мы можем назначить не просто общую химиотерапию, а бить по ней точечно, зная структуру злокачественного новообразования», — сказал Синан Карааслан.





Прежде чем начать лечение врачи проводят тщательную диагностику, устанавливают диагноз и степень развития заболевания. Врачебный консилиум из специалистов по различным направлениям рассматривает каждый случай индивидуально и принимает решение о плане лечения. Такая схема минимизирует риск врачебной ошибки и повышает эффективность противораковой терапии, увеличивая шанс пациента на выздоровление. Более того, врачи утверждают, что сегодня могут взять под под контроль любую стадию онкологического заболевания.

Вдобавок сегодня в Anadolu возможно быстрое и точное исследование опухолей на наличие генетических мутаций.

«Мы на базе патогистологической лаборатории Anadolu можем проводить весь спектр основных генетических исследований, которые необходимы для назначения таргетных и иммунных препаратов. Они в разы эффективнее стандартной химиотерапии и имеют меньше побочных эффектов», — отметил Синан Карааслан.

К примеру, есть в лечении и препараты, которые направлены на иммунную защитную систему организма. Они стимулируют ее на то, чтобы она сама убивала опухолевые клетки. Такая терапия применяется в лечении пациентов, у которых есть определенные генетические мутации. Но есть и те, у которых даже при их отсутствии комбинация стандартной химиотерапии совместно с иммунной дает хороший результат.

О колоректальном раке и методе Вафи

По словам врачей, в мировой практике колоректальный рак занимает третье место.

«Каждый год по всему миру около миллиона человек сталкивается с диагнозом „колоректальный рак“. Но если говорить о летальных исходах, то злокачественная опухоль этого типа занимает второе место», — отметил Вафи Аталай.





Причин развития этой патологии рака много. Но современная статистика показывает, что наибольшее количество заболеваемости приходится на развитые страны. Это связано с образом жизни и питания: малое содержание клетчатки, отсутствие в рационе достаточного количества овощей и фруктов и употребление алкоголя способствует развитию рака кишечника.

Но, к счастью, его можно выявить на ранней или предраковой стадии благодаря колоноскопии. Доказано, что одним из главных факторов риска развития патологии являются полипы. Их переход из стадии доброкачественного новообразования в злокачественную опухоль происходит за 5 -10 лет. Своевременное же выявление дает возможность вовремя удалить полипы и тем самым предотвратить рак.

«Ранее в большинстве случаев при колоректальном раке доктора удаляли опухоль, сшивали участки и устанавливали постоянную или временную колостому — выводили участок кишечника на переднюю брюшную стенку. Это доставляло пациентам большие неудобства», — говорит Вафи Аталай.





Чтобы решить эту проблему, онколог-хирург разработал инновационный метод, который помогает избежать установки колостомы и повторной операции по ее закрытию, а также сохранить качество жизни на прежнем уровне.

Вафи Аталай представил эту технологию на Европейском колопроктологическом конгрессе во Франции и с тех пор провел порядка 100 таких операций.

Помимо прочего, клиника Anadolu использует современное оборудование для лечения онкологии. Среди них модель известного устройства «Кибер-нож» (CyberKnife), которая считается безопасным и эффективным радиохирургическим методом лечения опухолей без операции, и хирургический робот Da Vinci, который способен достигать труднодоступных частей организма.

Anadolu принадлежит благотворительному фонду Anadolu, который входит в состав известного турецкого холдинга Anadolu Group. Госпиталь уже на протяжении 22 лет признается одним из ведущих в области лечения онкологических заболеваний в США. Вся работа построена в соответствии с американскими стандартами JCI, AIA, NFPA, ADA.





Вы можете связаться с клиникой, чтобы получить подробную информацию о ее методах лечения и воспользоваться бесплатной консультацией врачей по указанным ниже контактам.

Представительство Anadolu в Ташкенте:

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Мирабад, д. 10/402, офис №1.

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Телефон: (+998) 90−114−46−66.

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