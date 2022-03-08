Делегации Украины и России 7 марта в Беловежской пуще Беларуси провели третий раунд переговоров по окончанию боевых действий. Встреча продолжалась чуть более трёх часов.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что ожидания от третьего раунда переговоров «не оправдались».

Стороны «долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых договорились на прошлой встрече, но которые абсолютно не работали». Российская сторона считает, что причиной является неисполнение украинскими военными распоряжения их командования и администрации.

«Надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают. Украинская сторона дала нам свои заверения. Кроме этого, продолжилась дискуссия по политическим военным аспектам. Однако она идёт непросто, и говорить о чём-то позитивном пока рано», — заявил он.

«Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаг вперед. Переговоры будут продолжены», — сказал Мединский.

Он добавил, что российская делегация привезла на переговоры документы, которые украинская сторона забрала «домой» для изучения.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на переговорах были «позитивные подвижки» по вопросу гуманитарных коридоров, но нет пока результатов, которые бы существенно улучшили ситуацию в стране.

«По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены», — написал он.

В день третьего раунда переговоров должен был работать режим тишины. Стороны обвиняют друг друга в несоблюдении прекращения огня.

В частности, Минобороны РФ сообщило об открытии четырёх гуманитарных коридоров из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум. Часть из них предполагала, что граждан Украины увезут в Россию.

Этот план украинская сторона не одобрила. Вице-премьер страны Ирина Верещук заявила, что Россия представила «неприемлемый вариант». Она предложила другой план эвакуации — в украинские города. «Не поедут наши люди из Иванково, Диморово, Вышгорода, из-под Киева в Белоруссию для того, чтобы потом самолётами полететь в Россию», — сказала она.