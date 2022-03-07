Одной из улиц Ташкента предлагается присвоить имя первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Этот вопрос обсуждался на встрече хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева с послом Турции Олганом Бекаром 1 марта.

Посол сообщил о предстоящем визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан в конце марта, говорится в сообщении.

Какая именно улица может быть названа в честь Ататюрка, не уточняется. Улица Ататюрка существовала в центре столицы до весны 2011 года (на ней располагался крупный турецкий супермаркет Demir), когда она была переименована в Зарафшан — по названию расположенного здесь торгового комплекса.