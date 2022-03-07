В Центре современного искусства в Ташкенте прошла презентация междисциплинарного выставочного проекта «Как говорил аль-Хорезми — Сад знаний» (Dixit Algorizmi — The Garden of Knowledge). С ним Узбекистан дебютирует на 59-й Венецианской биеннале современного искусства, которая пройдёт с 23 апреля по 27 ноября.

Национальный павильон располагается в Венецианском Арсенале, одной из главных исторических достопримечательностей города. Годом ранее в этой же локации Узбекистан с мультимедийным проектом «Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь» впервые заявил о себе в качестве участника 17-й Венецианской архитектурной биеннале. Комиссаром национального павильона является Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.





Гаянэ Умерова. Фото: Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

«Считаем проект, посвящённый махаллям, социально удачным. Нам удалось не только представить мировому сообществу в Венеции важнейший элемент культурного наследия Узбекистана, но и привлечь внимание внутри страны к проблеме сохранения форм народной архитектуры, предотвратить сносы нескольких махаллей в городе», — сказала исполнительный директор фонда, комиссар национального павильона Узбекистана Гаянэ Умерова.

По её словам, успешный дебют на архитектурном биеннале повлиял на решение «выразиться и в современном искусстве».





Фото: Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Поскольку времени на подготовку оставалось меньше полугода, кураторы павильона Джозеф Грима и Шейда Гомаши из итальянской архитектурно-исследовательской студии Space Caviar предложили развить идеи выставки «Как говорил аль-Хорезми» (Dixit Algorizmi).

Экспозиция, которую назвали «историографическим экспериментом», работала в Центре современного искусства с октября по декабрь прошлого года. Её целью было разобраться, какую роль идеи великого аль-Хорезми сыграли в формировании современного технологического мира и «культуры инноваций».

По словам Гаянэ Умеровой, этот вектор созвучен с темой 59-й Венецианской биеннале, которую задаёт основной выставочный проект «Молоко снов». Куратор Чечилия Алемани определяет его как «воображаемое путешествие через метаморфозы тела и определения человечности».

В фокусе биеннале три темы: изображения тел и их метаморфозы, связь между телами и Землей, отношения между людьми и технологиями. С последней проект «Как говорил аль-Хорезми — Сад знаний» вступает в полноценный диалог.

Работая над «Садом знаний», кураторы Джозеф Грима и Шейда Гомаши решили сфокусироваться на фигуре учёного, а также воссоздать созидательную атмосферу багдадского «Дома мудрости» и действовавшей при нём библиотеки, в которой аль-Хорезми написал ряд трудов по астрономии и математике.





Джозеф Грима и Шейда Гомаши. Фото: Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

«Нас вдохновляет щедрость, с которой аль-Хорезми и учёные, исследователи того времени делились знаниями друг с другом и миром. Задача, которую мы перед собой ставим, заключается в том, чтобы добиться в павильоне концентрации той высокой мысли, которая существовала в „Доме мудрости“. Это позволит показать универсальный принцип производства знания: совместное осмысление, обсуждение и взаимное обучение», — сказал Джозеф Грима.

По идее кураторов, павильон на протяжении восьми месяцев будет функционировать как междисциплинарная лаборатория, которая объединит представителей искусства и науки Европы и Центральной Азии в рамках семинаров, воркшопов. Творческие работы, которые возникнут в ходе образовательного процесса, представят в экспозиции импровизированного музея в стенах павильона.

«Павильон Узбекистана должен стать местом, где генерируются знания. Передавая их друг другу, люди могут сделать мир лучше», — говорит Шейда Гомаши.

Выставка Dixit Algorizmi в Ташкенте. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

В Фонде развития культуры и искусства Узбекистана отметили, что сознательно отказались от пластического искусства и приглашения новых художников для участия в биеннале. В выставочном проекте «Как говорил аль-Хорезми — Сад знаний» задействованы британский композитор и визуальный художник Чарли Тапп, который больше работает с искусственным интеллектом, чем с полотном, и известный исполнитель макомов Аброр Зуфаров. Дуэт создаст ряд новаторских композиций на основе алгоритмических систем. Эта музыка будет звучать в пространстве павильона, отдалённо напоминающим сад с «отражающими бассейнами».

Кураторы отмечают, что павильон будет развиваться в течение всего времени своего существования благодаря исследовательской и творческой работе, инициатором которой выступит столичный Центр современного искусства.

В 59-й Венецианской биеннале современного искусства примут участие 213 художников из 58 стран. Помимо Узбекистана, впервые свои проекты в национальных павильонах представят Казахстан и Кыргызстан.